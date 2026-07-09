Letošnji junij v zahodni Evropi drugi najtoplejši v zgodovini!

Letošnji junij je bil najtoplejši, kar so jih v zgodovini meritev zabeležili v zahodni Evropi. Na svetovni ravni pa je bil drugi najtoplejši junij, kažejo podatki službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa EU Copernicus. V zahodni Evropi je povprečna temperatura junija znašala 20,74 stopinje Celzija, kar je več kot tri stopinje več od povprečja v obdobju med leti 1991 in 2020. Na svetovni ravni pa je bil to drugi najtoplejši junij v zgodovini meritev. Povprečna temperatura je bila 16,54 stopinje Celzija, kar je 0,56 stopinje več kot v obdobju 1991-2020. Junij je bil tudi za 1,39 stopinje Celzija toplejši od junijev v predindustrijskem obdobju med letoma 1850 in 1900, kaže danes objavljeno mesečno poročilo Copernicusa.

Samantha Burgess iz službe za spremljanje podnebnih sprememb je ob tem izpostavila, da je letošnji junij poudaril obseg trenutnih podnebnih sprememb. Po njenih besedah kombinacija rekordnih temperatur zraka in oceanov odraža podnebni sistem, ki še naprej kopiči toploto, kar povzroča vse intenzivnejše vročinske valove, vztrajno tople oceane in naraščajoča tveganja za ljudi, ekosisteme in infrastrukturo po vsej Evropi in zunaj nje.

»V toplejšem svetu bomo doživeli več vročinskih valov. Ti bodo bolj intenzivni, trajali bodo dlje in vplivali bodo na več geografskih območij,« je dejala za francosko tiskovno agencijo AFP. Konec junija je zahodno Evropo zajel vročinski val, med katerim so padli številni temperaturni rekordi, povzročil je tudi motnje v oskrbi z električno energijo in privedel do zapiranja šol. Ta teden v Evropi znova poročajo o ekstremni vročini. V povezavi z vročinskim valom, ki je trajal od 15. do 30. junija, je umrlo več tisoč ljudi, večinoma v Franciji, Španiji in Belgiji. Več kot tretjina Evropejcev pa je bila v tem obdobju izpostavljena temperaturam do 35 stopinj Celzija.