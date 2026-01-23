  • Delo d.o.o.
SPREMENILI OBRAZ PROTESTNICE

Levo je resnična fotografija, desno fotografija, ki jo je objavila Bela hiša

Bela hiša je zmanipulirala fotografijo aretacije protestnice z umetno inteligenco.
Nekima Levy Armstrong FOTO: X, zaslonski posnetek
Nekima Levy Armstrong FOTO: X, zaslonski posnetek
A. G.
 23. 1. 2026 | 20:31
 23. 1. 2026 | 20:31
3:33
A+A-

Bela hiša je na družbenem omrežju X objavila fotografijo, na kateri so z umetno inteligenco spremenili obraz protestnice, da bi prikazovala jok med aretacijo, namesto mirnega izraza, ki ga je imela v resnici. Ta poteza je sprožila številne odzive in vprašanja o manipulaciji informacij s strani uradnih vladnih kanalov, poroča Futurism. Ženska na fotografiji je Nekima Levy Armstrong, odvetnica za državljanske pravice in organizatorka, ki so jo ta teden aretirali, potem ko je prekinila cerkveno mašo v St. Paulu v Minnesoti. Protestniki so zahtevali odstop pastorka cerkve, za katerega trdijo, da je deloval kot direktor terenskega urada Urada za priseljevanje in carino (ICE).

Levy Armstrong in drugi protestniki so zdaj obtoženi zvezne zarote in zastraševanja, sporoča Ministrstvo za domovinsko varnost. Uradniki Trumpove administracije so protest večkrat označili kot »nered« in napad na vernike, medtem ko je Levy Armstrong v pogovoru za CNN dejala, da je šlo za »miren, nenasilen protest«.

Dve različici fotografije

Včeraj je ministrica za domovinsko varnost Kristi Noem na X objavila fotografijo aretacije Levy Armstrong. Na fotografiji ima Levy Armstrong lisice, medtem ko jo zvezni agent vodi skozi pisarniški prostor. Očitno ne joka, nosi svetlo rožnat šminko, usta so zaprta.

Trideset minut kasneje je uradni X račun Bele hiše objavil drugo fotografijo, ki naj bi prikazovala isto aretacijo. Vendar je bila na tej različici Levy Armstrong videti, kot da joka, s solzami, ki ji tečejo po licih, in z odprtimi usti. Njena rožnata šminka je izginila. Vse drugo – položaj telesa, agent in ozadje – je ostalo enako.

Na spremenjeno fotografijo so dodali tudi besedilo z velikimi odebeljenimi črkami:

»ARETIRANA. KRAJNE LEVA AGITATORKA NEKIMA LEVY ARMSTRONG ZARADI ORGANIZIRANJA CERKVENIH NEREDOV V MINNESOTI.«

Odzivi in odgovor Bele hiše

Novinarji in odvetniki so hitro opozorili na neskladje in prek družbenih omrežij izpostavili drastično razliko med obema fotografijama. CNN-ov Daniel Dale je kmalu potrdil, da je bila fotografija spremenjena. Mnogi uporabniki so izrazili zaskrbljenost, eden je vprašal: »Ali lahko, prosim, pojasnite, zakaj je bila ta fotografija manipulirana z umetno inteligenco, da je videti, kot da ženska joka?«

Portal Futurism je stopil v stik z Belo hišo in Ministrstvom za domovinsko varnost, da bi preveril, ali so za spremembo fotografije uporabili generativno umetno inteligenco, a odgovora ni bilo takoj. Dale je poročal, da mu je Bela hiša ob zahtevi po komentarju odgovorila s povezavo na objavo govorca administracije: »Ukrepi organov pregona se bodo nadaljevali. Memi se bodo nadaljevali.«

V prvotni objavi Bela hiša ni pojasnila, da je fotografija spremenjena, niti ni nakazala, da ni avtentična. Predstavljena je bila kot prava fotografija. Ostaja nejasno, zakaj bi Bela hiša imela potrebo spremeniti fotografijo na ta način, razen če resnična fotografija aretacije ni ustrezala pripovedi, ki jo je administracija želela promovirati, poroča Index.

