Likvidacije kot po tekočem traku! Gre Rusija v pobijanje po Evropi?

Po sodnih dokumentih, v katere je imela vpogled agencija Associated Press, je skupina ruskih moških aprila lani več ur nadzirala dom ruskega aktivista Vladimirja Osečkina v jugozahodni Franciji in ga snemala v sklopu priprav na atentat. V Litvi pa so tamkajšnji obveščevalci lani preprečili zaroto za umor litovskega podpornika Ukrajine in še eno proti ruskemu aktivistu.

Varnostne službe Nemčije so denimo prav tako razkrile dve zaroti: eno proti vodji nemškega podjetja za orožje, ki oskrbuje Ukrajino, in drugo proti ukrajinskemu vojaškemu uradniku. Poljske oblasti pa so leta 2024 aretirale moškega zaradi, kot so povedali, načrtovanja atentata na ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Iste leto so v Španiji ubili ruskega helikopterskega pilota, ki je prebegnil, glavni osumljenci pa so ruski operativci.

Kampanja ciljnih umorov se krepi od leta 2022

Čeprav ruske službe že dolgo obtožujejo utišanja sovražnikov v tujini, so trije zahodni obveščevalni uradniki iz različnih držav za AP izjavili, da se je kampanja ciljnih umorov okrepila od začetka invazije predsednika Vladimirja Putina na Ukrajino leta 2022. Ruske varnostne službe naj bi bile zdaj drznejše pri izbiri tarč ter da poleg običajnih ciljev, kot so vojaški begunci, ciljajo tudi ruske aktiviste in tuje podpornike Ukrajine.

Številne sabotaže

Nekdanji visoki britanski obveščevalni uradnik za boj proti terorizmu in tožilci v Litvi vidijo to kampanjo kot del širših prizadevanj Rusije, da spodkoplje evropske države, ki podpirajo Ukrajino. V ta prizadevanja se uvršča tudi 191 sabotažnih dejanj, podtikanj požarov in drugih incidentov, povezanih z Rusijo, ki so jih zahodni uradniki zabeležili po vsej Evropi od začetka vojne.

Rusi so sicer vedno zanikali, da bi Moskva stala za poskusi umorov svojih nasprotnikov.