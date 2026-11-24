Ženska, ki je bila v ljubezenskem razmerju z nekdanjim izvršnim direktorjem Nvidie Jensenom Huangom, naj bi bila hkrati v stikih z visokim predstavnikom kitajske obveščevalne službe. Po navedbah virov, seznanjenih z ameriškimi obveščevalnimi podatki, naj bi se stiki odvijali prav v času njenega razmerja s Huangom. Po navedbah teh virov je bila Alice Huang od pomladi 2025 do jeseni letos v stikih s predstavnikom kitajskega ministrstva za državno varnost. To obdobje sovpada s časom njene domnevne afere z Jensenom Huangom. Za zdaj ni jasno, ali imajo ameriške obveščevalne službe dokaze, da je Alice Huang kitajskim agentom dejansko posredovala zaupne informacije. New York Times je prvi poročal o obsegu domnevnih stikov Alice Huang s kitajsko obveščevalno službo. Časnik navaja tudi, da so ameriške službe zbrale dokaze, da je Kang Wei, njen poslovni partner, ki so ga pogosto predstavljali kot njenega moža, deloval za isto kitajsko agencijo.

Bela hiša in ameriško zunanje ministrstvo se v nedeljo sprva nista odzvala na prošnje za komentar. ABC News je že pred tem poročal, da je bil ameriški predsednik Donald Trump po navedbah vladnih predstavnikov in drugih virov že jeseni 2025 seznanjen z informacijami, da je Jensen Huang v razmerju z žensko, za katero se domneva, da dela za kitajsko obveščevalno službo. Viri so za ABC News povedali, da ameriške oblasti menijo, da bi Alice Huang lahko sodelovala s kitajsko obveščevalno službo. Trump je izjavil, da ne ve, ali je bila vohunka.

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FOTO: Obtained By Reuters Via Reuters

Preiskava singapurskega podjetja Megaspeed

Kot poroča New York Times, so se stiki Alice Huang z visokim kitajskim predstavnikom časovno prekrivali vsaj z delom obdobja, ko je njeno tehnološko podjetje Megaspeed s sedežem v Singapurju nabavljalo Nvidijine čipe. V podjetju trdijo, da je Huang leta 2025 zapustila Megaspeed.

Zvezni preiskovalci od leta 2024 preiskujejo podjetje Megaspeed zaradi suma kršenja izvoznih predpisov in nezakonitega prenosa naprednih Nvidijinih čipov za umetno inteligenco na Kitajsko. Ameriško ministrstvo za trgovino in ministrstvo za pravosodje sta prejšnji teden v skupni izjavi potrdila, da preiskava še poteka.

Nesoglasja v Trumpovi administraciji

Primer prihaja v javnost v času vse večjih nesoglasij med ključnimi svetovalci ameriškega predsednika. Minister za trgovino Howard Lutnick se namreč sooča z očitki, da njegovo ministrstvo zavlačuje z uvrstitvijo podjetja Megaspeed na seznam tujih družb, ki jim je prepovedan nakup zmogljivih ameriških čipov za umetno inteligenco.

Ameriški finančni minister Scott Bessent je v zadnjih dneh Lutnicka javno kritiziral. »Številna druga ministrstva so se zavzemala za to, končna odločitev pa je bila v rokah ministrstva za trgovino,« je Bessent prejšnji teden povedal za televizijo Fox Business, poroča Index.hr.