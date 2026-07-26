Ljubiša, ki ga je med poletom posrkalo skozi okno letala, zahteva visoko odškodnino: »Spominjam se eksplozije in hrupa pred kaosom«

»Spominjam se eksplozije. In hrupa pred kaosom. Ta je vedno prisoten, ko zaprem oči in zaspim.« Tako je grozljive trenutke na poletu letala Ryanaira iz Grčije v Nemčijo 10. julija letos za britanski Guardian opisal 61-letni srbski podjetnik Ljubiša Karović. Sedel je ob oknu, na sedežu z oznako 11F in dremal, ko ga je iz spanca vrgel glasen tresk razbitega okna. Nakar je v letalski kabini v sekundi padel tlak, da je Srba delno posrkalo skozi okno. Karović je takrat izgubil zavest, njegova žena Svetlana, ki je sedela tri vrste za njim, na sedežu 14C, pa mu je takoj priskočila na pomoč.

Nihče od kabinskega osebja mi ni pomagal. Potniki so naredili vse.

»Nihče od kabinskega osebja mi ni pomagal. Potniki so naredili vse,« se spominja Svetlana. Potnik, za katerega menijo, da je Albanec, pa je postal pravi junak, saj je zgrabil Ljubišo in ga zvlekel noter, kasneje je poskušal še zapreti luknjo. Najprej je potisnil torbo, ki jo je takoj posesalo ven, nato še kovček – ta je zamašil odprtino. Karović okoli vratu zdaj nosi opornico, v bolnišnico se bo moral vrniti po šestih tednih, ko bo znano, ali bo potrebna operacija. Poleg preiskovalcev je primer pod drobnogled vzel tudi Karovićev odvetnik Vasilis Cijaras. Ta je povedal, da trenutno o odškodnini še ni mogoče govoriti, saj je treba najprej imeti celotno sliko. Je pa prepričan, da bo odškodninski zahtevek visok, saj bi njegova stranka zagotovo umrla, če ne bi bila pripeta z varnostnim pasom, skozi okno ga posrkalo do prsi, iz letala pa da je visel več minut, četudi Ryanair trdi, da to ne drži.