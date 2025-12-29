Ljubka tasmanska vraga Newy in Rumbla sta praznovala svoj prvi božič

Ljubka tasmanska vraga sta praznovala svoj prvi božič. Puhasta bratca Newy in Rumble sta navdušena nad bleščečimi okraski, ki jih lovita, rada pa tudi podirata božično drevo, medtem ko raziskujeta okolico. Ljubki živalci so med prazniki v objektiv ujeli pri organizaciji Aussie Ark iz Avstralije. Pojasnili so, da gre za najnovejša prišleka v programu vzreje in ponovnega oživljanja divjih živali. Newy in Rumbla je vzgojil čuvaj divjih živali Riley Tydeman pod vodstvom Deana Reida, ki velja za šepetalca tasmanskim vragom. Javnosti so ju prvič predstavili oktobra. Tydeman je prvič skrbel za to vrsto živali, nad izkušnjo, čeprav zahtevno, pa je navdušen. Nič manj nista nad svojim skrbnikom očarana kosmata malčka.

Zdaj sta stara sedem mesecev in ga le redko izpustita izpred oči, za petami sta mu bila tudi, ko je hišo pripravljal za decembrske praznike. Ker sta mladiča po naravi radovedna, sta poskrbela za vrsto smešnih in zabavnih pripetljajev, njun varuh pa je moral biti krepko pri stvari, da je preprečil popoln kaos. »Deliti božič z bratoma Vrag je čudovito. Sta zelo pogumna in radovedna, zanju je vse igra. Ves čas se jima glasno smejim. Biti njun skrbnik je najboljše božično darilo doslej!« je priznal Tydeman.

V božični kapi jima je zelo prijetno.

Nekoč bosta poskrbela za ohranjanje vrste.

So čokati in mišičasti

Organizacija Aussie Ark se posveča zaščiti divjih živali, tudi tasmanskih vragov, ki jim grozi izumrtje. V varnem nadzorovanem okolju poskrbijo za odraščanje mladičev, ko odrastejo, pa jih vrnejo v divjino. Tydeman meni, da bosta lumpa, ki mu zdaj s svojo živahnostjo povzročata sive lase, pozneje, ko ju bo doletela pomembna naloga ohranjanja vrste, veliko bolj dostojanstvena. »Zaenkrat pa naj le uživata v svoji nedolžnosti in mladosti!« je poudaril. Tasmanski vragi živijo le v Avstraliji. So čokati in mišičasti in dosežejo velikost manjšega psa. So največji mesojedi vrečarji na zemlji. Ulovijo in pojedo lahko celo manjšega kenguruja! So tudi zelo glasni; prav njihovo neznosno kričanje je bilo povod za ime, ki ga nosijo.