NORO

Ljudi šokirala nesreča v Srbiji, ta podrobnost jim je padla v oči (VIDEO)

Na srečo ni bil nihče poškodovan.
FOTO: Zaslonski posnetek Instagram
FOTO: Zaslonski posnetek Instagram
M. U.
 7. 11. 2025 | 17:39
 7. 11. 2025 | 17:39
1:19
Obstaja veliko različnih razlogov, zaradi katerih prihaja do prometnih nesreč. Od nepazljivosti, razmer na cesti, okvar na vozilu, vendar se bo večina voznikov potrudila upoštevati varnostna pravila pri vožnji.

Prav tako obstajajo številni posamezniki, ki bodo na vsa prometna pravila pozabili takoj, ko opravijo vozniški izpit, takšno ravnanje pa je pogosto lahko smrtonosno. 

Njegova hladnokrvnost navdušila gledalce

Tako je prometna nesreča, ki se je zgodila v Srbiji, postala viralna, in to zaradi podrobnosti, ki je pritegnila pozornost gledalcev. Posnetek je na Instagramu delil profil ludevoznje, neprevidnost voznika na posnetku pa je zasenčila poteza njegovega sopotnika.

Na posnetku lahko vidimo sivo vozilo, ki prehiteva na nepreglednem mestu, da bi se izognil čelnemu trčenju z vozilom, ki je prihajalo iz nasprotne smeri, pa je voznik sunkovito zapeljal proti robu ceste in končal v grmovju. Vendar pa v vsem kaosu sopotnik mirno drži roko skozi okno, ni je umaknil niti, ko se je vozilo skoraj prevrnilo. Njegova hladnokrvnost je navdušila gledalce.

19:21
Novice  |  Slovenija
O ODSTOPU NE RAZMIŠLJA

Ministrica Čalušić zavrnila poziv poslanke NSi Čadonič Špelič

V uradu informacijskega pooblaščenca so pojasnili, da je vrsta ranljivosti že znana, a je še ne razkrivajo.
7. 11. 2025 | 19:21
19:04
Novice  |  Slovenija
ŠUTARJEV ZAKON

Predstavnik Romov opozarja: »Ti ukrepi bi nas lahko pahnili v še večjo revščino«

Predsednik Zveze za razvoj romske skupnosti iz Črnomlja Zvonko Golobič opozarja, da bo zakon v tej obliki med Romi »izkopal socialno brezno«.
7. 11. 2025 | 19:04
18:41
Novice  |  Slovenija
PRODAJA

Bi imeli slovenski policijski avto?

Možno se je dogovoriti za ogled.
7. 11. 2025 | 18:41
18:25
Lifestyle  |  Stil
SLADKO SPANJE

Spanje pozimi: savna pod odejo, nikakor! Ta material je najslabša izbira

Idealna posteljnina je iz materialov, ki že po naravni poti uravnavajo temperaturo ter pretok zraka; le tako naš spanec ne bo moten
7. 11. 2025 | 18:25
18:23
Novice  |  Slovenija
VARNOSTNI INCIDENT

Direktorica uprave za varno hrano po vdoru v bazo osebnih podatkov odstopila

Odstop Vide Znoj naj bi po neuradnih informacijah zahteval premier Robert Golob.
7. 11. 2025 | 18:23
18:16
Bulvar  |  Tuji trači
PREDATOR V HARRODSU

Poslana na vsiljiv ginekološki pregled, to trdi domnevna žrtev Mohameda Al Fayeda

Tarča preiskovalcev zdaj pariški luksuzni hotel.
7. 11. 2025 | 18:16

