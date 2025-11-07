Ljudi šokirala nesreča v Srbiji, ta podrobnost jim je padla v oči (VIDEO)

Obstaja veliko različnih razlogov, zaradi katerih prihaja do prometnih nesreč. Od nepazljivosti, razmer na cesti, okvar na vozilu, vendar se bo večina voznikov potrudila upoštevati varnostna pravila pri vožnji.

Prav tako obstajajo številni posamezniki, ki bodo na vsa prometna pravila pozabili takoj, ko opravijo vozniški izpit, takšno ravnanje pa je pogosto lahko smrtonosno.

Njegova hladnokrvnost navdušila gledalce

Tako je prometna nesreča, ki se je zgodila v Srbiji, postala viralna, in to zaradi podrobnosti, ki je pritegnila pozornost gledalcev. Posnetek je na Instagramu delil profil ludevoznje, neprevidnost voznika na posnetku pa je zasenčila poteza njegovega sopotnika.

Na posnetku lahko vidimo sivo vozilo, ki prehiteva na nepreglednem mestu, da bi se izognil čelnemu trčenju z vozilom, ki je prihajalo iz nasprotne smeri, pa je voznik sunkovito zapeljal proti robu ceste in končal v grmovju. Vendar pa v vsem kaosu sopotnik mirno drži roko skozi okno, ni je umaknil niti, ko se je vozilo skoraj prevrnilo. Njegova hladnokrvnost je navdušila gledalce.