Ločitveni prstan postaja vse bolj priljubljen: ženske ga najpogosteje nosijo na sredincu (FOTO)

Ločitveni prstani postajajo vse bolj priljubljen trend med ženskami, ki želijo po koncu zakona preteklost spremeniti v simbol novega začetka. Namesto da bi zaročne ali poročne prstane prodale ali pospravile v predal, jih številne predelajo v povsem nov kos nakita, ki zanje predstavlja svobodo, osebno rast in novo življenjsko obdobje.

Med njimi je tudi ameriška vplivnica Deb Marino, ki se po ločitvi ni želela odpovedati diamantu iz zaročnega prstana, poroča BBC. Prstan je dala predelati v nov dizajn, ki ga nosi na sredincu. Na drugo stran odprtega zlatega obroča je dodala safir, posvečen svoji hčerki. Za predelavo je odštela približno 3000 ameriških dolarjev. »Nisem želela, da bi prstan obležal v škatli. Diamanti so dragoceni,« je pojasnila in dodala, da je njena odločitev tudi simbol tega, da zaradi propadlega zakona ne obžaluje vsega, kar je doživela. Iz razmerja je namreč dobila največje darilo – hčerko.

Deb Marino. FOTO: Posnetek Zaslona

Podobno razmišlja tudi 58-letna Ceri Evans iz Walesa, ki si je po ločitvi kupila povsem nov diamantni prstan. Zanj je odštela približno 3000 britanskih funtov, plačala pa ga je iz lastnega denarja. V šali mu pravi kar »ameriški prstan«, saj ga dojema kot svojo osebno razglasitev neodvisnosti. Tudi 31-letna Alex Proie se je odločila za predelavo nakita. Iz zlata in diamantov prstana, ki ga je prejela ob peti obletnici poroke, je nastal nov prstan z valovito obliko, ki simbolizira vzpone in padce v življenju. Po ločitvi in spremembi življenjske poti pravi, da jo prstan vsak dan opominja, kako veliko ji je uspelo doseči.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Ločitveni prstan za številne ženske pomeni tudi pomemben simbol finančne samostojnosti. Po letih skupnih odločitev je nakup ali predelava nakita pogosto ena prvih večjih odločitev, ki jo sprejmejo povsem same. Za številne je takšna predelava tudi bolj smiselna od prodaje. Vrednost rabljenih zaročnih prstanov namreč pogosto doseže le okoli tretjino prvotne cene, zato se mnoge odločijo, da dragocen kamen raje dobi novo podobo.