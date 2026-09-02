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V ČAKOVCU

Luka (38) umrl v čakalnici urgence, to je ugotovila komisija v internem nadzoru

V izrednem internem nadzoru so med drugim ugotovili, da njegove smrti ni bilo mogoče predvideti ali preprečiti, zdravniki pa da so naredili vse, kar so lahko.
Njegova žena se z navedbami komisije ne strinja (fotografija je simbolična). FOTO: Miriam-doerr/Getty Images
Njegova žena se z navedbami komisije ne strinja (fotografija je simbolična). FOTO: Miriam-doerr/Getty Images
B. K. P.
 2. 9. 2026 | 19:43
 2. 9. 2026 | 20:10
3:24
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Nihče od zdravstvenih delavcev ni odgovoren za smrt Luke Palatinuša, je v izrednem internem nadzoru ugotovila osemčlanska komisija Županijske bolnišnice Čakovec. Člani trdijo, da so na urgenci 38-letnega podjetnika iz Međimurja ustrezno pregledali in oskrbeli ter da njegove nenadne smrti ni bilo mogoče predvideti ali preprečiti.

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Luka (38) je samo ena izmed žrtev bolnišnice: mesec prej srčni napad zamenjali za kruljenje v želodcu, leta 2020 pacientu vbrizgali bencin

Po zapisniku, sestavljenem 26. avgusta, ki ga je pridobil Jutarnji list, je Palatinuš 19. avgusta ob 22.34 prišel na urgenco omenjene bolnišnice zaradi zbadajoče bolečine na desni strani prsnega koša in mravljinčenja v desni roki. EKG so mu opravili ob 22.39, kri za laboratorijske preiskave pa so mu odvzeli ob 22.48. Komisija ob tem navaja, da je »pacient zanikal težave z dihanjem, slabost, omotico, palpitacije srca in druge težave« ter da med pregledom ni bil bled ali poten. V poročilu še piše, da je prejel zdravilo Brufen, pomirjevalo Misar in še zdravilo za zniževanje krvnega tlaka. Nasprotno pravi Lukova žena, in sicer, da je Palatinuš tisti večer komaj dihal, prsni koš in roka sta ga močno bolela, s čela pa so mu padale kaplje znoja.

V medicinski dokumentaciji še piše, da je po terapiji prišlo do »popolne regresije težav«, Lukova žena pa je po navedbah komisije zahtevala spremembo te izjave, češ da ne drži, da so 38-letnikove težave izginile, njegovo stanje naj se ne bi niti malo izboljšalo. Bolnišnično osebje je komisiji medtem povedalo, da je Luka dejal, da ga ni več bolelo ali mravljinčilo, dodali so, da je bil komunikativen in je z njimi dobro sodeloval. 

Lahko je ostal v čakalnici

Po prvih laboratorijskih izvidih ​​so Luko iz čakalnice poklicali nazaj v ambulanto. Po ugotovitvah komisije zaposleni na urgenci niti takrat niso zaznali akutnih simptomov. Ker se vrednost troponina, kazalnika okvare srčne mišice, lahko spremeni, so se dve uri po prvem dogovorili za nov odvzem krvi. A še pred njim je Luka v čakalnici nenadoma izgubil zavest in se zgrudil. EKG je pokazal ventrikularno fibrilacijo, pri oživljanju pa so sodelovali osebje urgentne službe, dežurni anesteziolog in kardiolog. Oživljanje je trajalo 50 minut, a ni bilo uspešno in Luko Palatinuša so razglasili za mrtvega.

Obdukcija je pokazala, da je Luka med drugim trpel za hudo aterosklerozo, imel je povečan levi del srca, ugotovili so mu tudi pljučni edem. Odbor je zaključil, da takšnega razvoja dogodkov, kot je zgodil, in ki je vodil v 38-letnikovo smrt, ni bilo mogoče predvideti vnaprej, ker začetni EKG ni kazal na akutni infarkt. Glede na ugotovitve komisije Luka ni bil ocenjen kot življenjsko ogrožen. »Bolnik je lahko ostal v čakalnici,« je zaključil odbor in ocenil, da so bila dejanja zdravstvenih delavcev v skladu z medicinskimi standardi. Po internih ugotovitvah je bila smrt posledica nenadne in nepredvidljive zapore koronarne arterije, ki je ni bilo mogoče preprečiti.

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urgencasmrtsrceodpoved srcainterni nadzorLuka Palatinuš
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