Luksuz, TikTok in brutalno nasilje: tako naj bi albanska mafija novačila mlade (VIDEO)

Albanska mafija je v zadnjih letih svoj vpliv v Veliki Britaniji razširila daleč onkraj klasičnega organiziranega kriminala. Vlaga v šovbiznis in družbena omrežja, da bi pritegnila mlade, za obračun z neposlušnimi pa po besedah Marka Nicovića, odvetnika in člana Svetovnega združenja policijskih načelnikov, uporablja tudi izjemno brutalne metode, kot je polivanje s kislino. Nicović je za Euronews Srbija dejal, da si kriminalne skupine prizadevajo vzpostaviti popoln nadzor nad britanskim podzemljem, zaradi česar vse pogosteje prihaja tudi do krvavih obračunov med kriminalnimi klani.

Po besedah Marka Nicovića je albanska mafija v zadnjih letih močno spremenila način širjenja svojega vpliva v Veliki Britaniji. Kot pravi, se organizirane kriminalne skupine ne zanašajo več zgolj na trgovino z mamili in druge nezakonite posle, temveč vse več vlagajo v ustvarjanje privlačne podobe kriminalnega načina življenja, da bi privabile nove člane.

»Albanska mafija v Veliki Britaniji je še posebej nevarna, ker je že prodrla v številne dele mlade populacije. Razlog je, da so začeli vlagati v svet glasbe in šovbiznisa. Vlagajo v mlade rap izvajalce ter na TikToku in drugih družbenih omrežjih ustvarjajo videoposnetke, v katerih so mladi člani mafije prikazani z dragimi avtomobili, urami, jahtami in privlačnimi dekleti,« pravi Nicović. Po njegovih besedah je prav takšno promoviranje razkošnega življenjskega sloga eden glavnih razlogov, da so mladi vse pogosteje tarča kriminalnih skupin.

Mafija po njegovih navedbah uporablja družbena omrežja za ustvarjanje vtisa uspeha in bogastva, nato pa med mladimi priseljenci išče nove člane. »To privablja mlade priseljence iz revnejših držav, ki postanejo neizčrpen vir za novačenje. Nato jih vključijo v ulično distribucijo drog ali gojenje marihuane na podeželju.«

Deli Londona naj bi postali njihove baze

Ko govori o območjih, kjer ima albanska mafija močno oporišče, Nicović izpostavlja, da so posamezni deli Londona postali njihove baze. »Posebej dejavni so v vzhodnem Londonu, v četrti Barking, kjer so zgradili cela naselja. Mestne oblasti so celo sprejele ukrep rušenja celotnega naselja, da bi jim odvzele operativno bazo,« je dejal.

Kot pojasnjuje, britanske varnostne službe že leta iščejo učinkovit odgovor na vse večji vpliv albanskih kriminalnih skupin. Zato so po njegovih besedah ustanovili posebne skupine za spremljanje njihove komunikacije in načina delovanja. »Britanska Nacionalna agencija za boj proti hudemu kriminalu (National Crime Agency) je pripravila projekt za boj proti albanski mafiji. Ustanovili so tudi poseben prevajalski oddelek za albanski jezik, da bi lahko spremljali telefonske pogovore in druge oblike elektronske komunikacije članov podzemlja,« trdi Nicović.

Po njegovih besedah pa se je tudi ta sistem hitro znašel v težavah. »Ker so za to potrebovali ljudi albanskega porekla, so se kmalu pojavile težave, saj naj bi informacije o nadzorovanih osebah iz podzemlja prek prevajalcev prišle prav do teh oseb.«

»Nasilje je postalo še brutalnejše«

Nicović navaja, da je iz pogovorov s pripadniki britanske Nacionalne agencije za boj proti hudemu kriminalu dobil vtis, da je nasilje, ki ga uporabljajo albanske kriminalne skupine, v zadnjih letih postalo še bolj brutalno. »Iz pogovorov s policisti NCA sem izvedel, da so v zadnjih nekaj letih pokazali izjemno stopnjo agresije in krutosti.« Kot enega najbolj krutih primerov navaja napade s kislino, za katere trdi, da služijo zastraševanju in discipliniranju znotraj kriminalnih struktur.

»Eden od primerov je polivanje ljudi s kislino na postajah podzemne železnice, parkiriščih, v parkih in na drugih javnih mestih. S svojim izmaličenim obrazom so te osebe drugim pošiljale grozljivo sporočilo, kaj jih čaka, če bodo neposlušni.«

Spopadi z angleškimi kriminalnimi skupinami

Na koncu Nicović poudarja, da razmere dodatno zaostrujejo spopadi med albanskimi kriminalnimi skupinami in drugimi kriminalnimi združbami, ki delujejo v Veliki Britaniji. Po njegovih besedah je cilj popolna prevlada na kriminalnem trgu.

»Kolegi iz NCA so mi povedali tudi, da v zadnjem času divja vojna med albansko mafijo v Londonu in angleško mafijo v Liverpoolu. Razlog je, da želi albansko podzemlje popoln nadzor nad britanskim otočjem.« Po njegovi oceni albanska mafija danes ni več le kriminalna organizacija, ki služi s trgovino z mamili, temveč mreža, ki hkrati vlaga v novačenje novih članov, širjenje vpliva in zastraševanje nasprotnikov.

Prav zato se je po njegovem mnenju znašla med glavnimi prioritetami britanskih varnostnih služb. Tako poroča Kurir.rs, ki povzema pogovor Marka Nicovića za Euronews Srbija.