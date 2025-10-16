Luksuz, zasebna letala in Picassi: goljufiva mreža oprala enormne zneske, zaseženih 12 milijard

Ameriška vlada je sprožila daleč največji zaseg kriptovalute v zgodovini – 127.271 bitcoinov; ta količina naj bi bila v lasti kitajskega državljana, povezanega s svetovnim prevarantskim omrežjem. Bitcoini naj bi bili sredstvo za pranje denarja in financiranje goljufij po vsem svetu.

Ameriška vlada je tako zasegla za več kot 14 milijard dolarjev (12 milijard evrov) bitcoinov in ustanovitelja kamboškega poslovnega imperija Prince Group obtožila domnevnega načrtovanja obsežne prevare s kriptovalutami. Britanski in kamboški državljan Chen Zhi je bil obtožen tudi domnevne vpletenosti v bančno goljufijo in vodenja sheme pranja denarja.

Tožilstvo v New Yorku trdi, da je podjetje pod Chenovim vodstvom zgradilo in upravljalo vsaj deset prevarantskih kompleksov po vsej Kambodži. Njegovi sostorilci naj bi pridobili na milijone številk mobilnih telefonov in ustanovili tako imenovane telefonske farme za izvajanje prevar v klicnih centrih, izkupiček od kaznivih dejanj pa so uporabili za luksuzna potovanja in zabavo, predvsem pa za nakupe, kot so ure, zasebna letala in redka umetniška dela, denimo, Picassa v newyorški dražbeni hiši.

Ameriška vlada je sprožila daleč največji zaseg kriptovalute v zgodovini. FOTO: Dado Ruvic/Reuters

Tožilstvo je vložilo obtožnico zoper 37-letnega kitajskega državljana, znanega tudi po vzdevku Vincent; osumljen je, da je vlekel niti v ozadju ene največjih in najbolj brutalnih operacij spletnega goljufanja v zgodovini. Če bo Chen spoznan za krivega, mu grozi 40 let zapora.

Gre za enega najbolj odmevnih primerov v svetu kriptovalut in pregona finančnega kriminala. Zaseg takšnega obsega pa ni samo hud finančni udarec, pač pa pošilja tudi močno sporočilo, in sicer, da tako imenovana varna pristanišča, kamor se stekajo in kjer se skrivajo veliki prejemki nezakonitega denarja, ne morejo več mirno spati. Vprašanje, ki ostaja odprto, pa je, ali bodo zaseženi bitcoini uporabljeni za povračilo oškodovancem ali bodo samo likvidirani.