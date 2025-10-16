  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NAJVEČJI ZASEG V ZGODOVINI

Luksuz, zasebna letala in Picassi: goljufiva mreža oprala enormne zneske, zaseženih 12 milijard

Ameriška vlada odvzela za 12 milijard evrov bitcoinov. Sredstva namenjena pranju denarja in financiranju goljufij.
Chen Zhi je ustanovil Prince Holding Group (na sliki), multinacionalni konglomerat, za katerega zatrjujejo, da je služil kot krinka za eno največjih transnacionalnih kriminalnih združb. FOTO: Tang Chhin Sothy/Afp
Chen Zhi je ustanovil Prince Holding Group (na sliki), multinacionalni konglomerat, za katerega zatrjujejo, da je služil kot krinka za eno največjih transnacionalnih kriminalnih združb. FOTO: Tang Chhin Sothy/Afp
L. K.
 16. 10. 2025 | 16:10
2:20
A+A-

Ameriška vlada je sprožila daleč največji zaseg kriptovalute v zgodovini – 127.271 bitcoinov; ta količina naj bi bila v lasti kitajskega državljana, povezanega s svetovnim prevarantskim omrežjem. Bitcoini naj bi bili sredstvo za pranje denarja in financiranje goljufij po vsem svetu.

Ameriška vlada je tako zasegla za več kot 14 milijard dolarjev (12 milijard evrov) bitcoinov in ustanovitelja kamboškega poslovnega imperija Prince Group obtožila domnevnega načrtovanja obsežne prevare s kriptovalutami. Britanski in kamboški državljan Chen Zhi je bil obtožen tudi domnevne vpletenosti v bančno goljufijo in vodenja sheme pranja denarja.

127.271 BITCOINOV

so zasegli.

Tožilstvo v New Yorku trdi, da je podjetje pod Chenovim vodstvom zgradilo in upravljalo vsaj deset prevarantskih kompleksov po vsej Kambodži. Njegovi sostorilci naj bi pridobili na milijone številk mobilnih telefonov in ustanovili tako imenovane telefonske farme za izvajanje prevar v klicnih centrih, izkupiček od kaznivih dejanj pa so uporabili za luksuzna potovanja in zabavo, predvsem pa za nakupe, kot so ure, zasebna letala in redka umetniška dela, denimo, Picassa v newyorški dražbeni hiši.

Ameriška vlada je sprožila daleč največji zaseg kriptovalute v zgodovini. FOTO: Dado Ruvic/Reuters
Ameriška vlada je sprožila daleč največji zaseg kriptovalute v zgodovini. FOTO: Dado Ruvic/Reuters

Tožilstvo je vložilo obtožnico zoper 37-letnega kitajskega državljana, znanega tudi po vzdevku Vincent; osumljen je, da je vlekel niti v ozadju ene največjih in najbolj brutalnih operacij spletnega goljufanja v zgodovini. Če bo Chen spoznan za krivega, mu grozi 40 let zapora.

Gre za enega najbolj odmevnih primerov v svetu kriptovalut in pregona finančnega kriminala. Zaseg takšnega obsega pa ni samo hud finančni udarec, pač pa pošilja tudi močno sporočilo, in sicer, da tako imenovana varna pristanišča, kamor se stekajo in kjer se skrivajo veliki prejemki nezakonitega denarja, ne morejo več mirno spati. Vprašanje, ki ostaja odprto, pa je, ali bodo zaseženi bitcoini uporabljeni za povračilo oškodovancem ali bodo samo likvidirani.

Več iz teme

bitcoingoljufijakriptovalutepranje denarjaprevaradenarkriminalfinance
ZADNJE NOVICE
18:00
Lifestyle  |  Stil
PRIVLAČNO

Pet fizičnih značilnosti, ki jih ženske najprej opazijo pri moškem

Pravijo, da ljubezen na prvi pogled ne obstaja, a privlačnost, ki se zgodi v sekundi, je vsekakor dejstvo.
16. 10. 2025 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Zvezdni odsev: Kaj pomeni imeti visoko vibracijo – in zakaj to ni tekmovanje

Odkrijte skrivnosti visokih vibracij in zakaj je pomembno, da se ne primerjate z drugimi
16. 10. 2025 | 18:00
17:25
Bulvar  |  Suzy
MODNI RADAR

Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Ujel je Nušo Lesar in Gregorja Krušiča, Denisa in Ano Avdić ter Petra Čeferina in Rijo Čič.
16. 10. 2025 | 17:25
17:15
Novice  |  Slovenija
ŠIBEK POTRES

Slovenijo je streslo, tu so ga čutili najbolj

Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa v bližini Bovca.
16. 10. 2025 | 17:15
17:10
Premium
Lifestyle  |  Stil
OBRATI

Jekleni žetvenik v akciji: kombajn, ki požanje, omlati in očisti v enem zamahu

Kombajn new holland CX 7.90 smo posneli pri spravilu koruze za zrnje; vgrajenih ima cel kup tehnologij, ki zagotavljajo uspešnost žetve.
Tomaž Poje16. 10. 2025 | 17:10
17:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NEVARNO

Incident na javnem bazenu: obiskovalce evakuirali, 18-letnika in še pet otrok v bolnišnico

Delavec je med spiranjem cevi povzročil mešanje klora in kisline.
16. 10. 2025 | 17:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
UDOBEN SLOG

Lepota, ki jo nosimo s sabo, za popolno ravnovesje

Ko sem pred kratkim v roke vzela Galaxy Z Flip7 in Galaxy Watch8, sem vedela, da ne kupujem zgolj tehnologije, temveč orodje, ki mi bo pomagalo živeti bolj uravnoteženo.
16. 10. 2025 | 11:28
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
IMPLANTOLOGIJA

Si predstavljate, da bi morali 20-krat na leto k zobozdravniku?

Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
14. 10. 2025 | 08:41
Promo
Lifestyle  |  Stil
LASERSKA TERAPIJA

Čas za nov pristop – premišljen, varen, učinkovit

Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
15. 10. 2025 | 12:15
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Evropa doživlja pomembno preobrazbo. Kaj to pomeni?

Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:31
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKI KRIMINAL

Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
13. 10. 2025 | 09:02
Promo
Novice  |  Slovenija
EUROSKILLS

Tik pred diplomo: »To je izkušnja, ki se je ne da opisati« (video)

Mladi dokazujejo, da je poklicna odličnost prihodnost Evrope. Slovenci so se s tekmovanja EuroSkills 2025 na Danskem vrnili z bronom in štirimi medaljami odličnosti.
15. 10. 2025 | 08:15
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Ko zaposleni postanejo preizkuševalci (video)

Ko služba ni le obveza, temveč okolje za razvoj, rast in tkanje novih poznanstev.
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 13:10
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

Kaj lahko pričakujemo v soboto v središču Ljubljane?

Gibanje, ki ga otroci vzljubijo danes, jih bo spremljalo vse življenje.
15. 10. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Stil
STIL

Ura, ki presega čas: ko modni trendi srečajo umetnost

Zakaj je ura postala najlepši izraz ženskega sloga in samozavesti.
Promo Onaplus15. 10. 2025 | 10:24
Promo
Novice  |  Slovenija
RABA ENERGIJE

Morda ne sadite dreves, a učinek bo enak – ali celo večji

Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
14. 10. 2025 | 10:55
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Pohodništvo

Pohodni čevlji, ki so navdušili tudi športno plezalko Janjo Garnbret

Veter, dež, blato ali skalnata pot. Če imamo obute prave čevlje, smo lahko kos marsikateri pohodniški preizkušnji. In na te prisega tudi najboljša športna plezalka na svetu, Janja Garnbret.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:10
Promo
Novice  |  Slovenija
Podatki

Ali veste, kje se hranijo podatki, ki poganjajo eUpravo in zdravstvo?

Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 13:59
Promo
Razno
Dogodek

MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
14. 10. 2025 | 09:46
Promo
Novice  |  Slovenija
Potniški promet

Slovenske železnice prejemnice prestižnega priznanja Brunel Awards

Prenovljene uniforme Slovenskih železnic so osvojile evropsko priznanje in najvišjo možno oceno potnikov za urejenost na delovnem mestu.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:16
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Golf komolec: kako preprečiti in zdraviti bolečine v komolcu

Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

Kako so se obvarovali pred uničujočim valom vode?

Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov. Poplave, ki so nekoč veljale za izjemne dogodke, postajajo vse pogostejše, zlasti v nižinskih območjih ob večjih rekah.
14. 10. 2025 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
Energetika

Se bomo kmalu ogrevali z vodikom?

Generalni direktor Plinovodov Marjan Eberlinc je spregovoril o vlogi zemeljskega plina, razogljičenju in razvoju vodikove infrastrukture v Sloveniji.
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 15:38
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Novo orodje, ki podjetnikom odpira vrata do uspeha in dobička

Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 15:51
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki