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Mačka je v Angliji lastnici prinesla zelo redkega slavčka: ta je zašel iz Sibirije in končal v njenih krempljih

Pokončala je izjemno redko ptico.
Sibirskega rubinastega slavčka so na Otoku doslej videli le nekajkrat. FOTO: Nitat Termmee/Getty Images
Sibirskega rubinastega slavčka so na Otoku doslej videli le nekajkrat. FOTO: Nitat Termmee/Getty Images
L. K.
 16. 11. 2026 | 15:00
2:05
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Nenavadna zgodba prihaja iz britanskega mesta Brampton v grofiji Cumbria, kjer je domača mačka lastnici prinesla mrtvo ptico. Sprva se ji ni niti sanjalo, za kakšno žival gre, nato pa je sledilo veliko presenečenje. Mačka je namreč pokončala izjemno redko sibirsko modrorepko oziroma sibirskega rubinastega slavčka (Calliope calliope), ki so ga v Veliki Britaniji doslej zabeležili zgolj nekajkrat. »Srce mi je zastalo, ko mi je mačka prinesla ptico ter nato odkorakala,« je povedala lastnica, ki je želela ostati anonimna.

Opazila je sicer značilno oranžno rdeče perje pod kljunom, vendar te vrste ni prepoznala. Mrtvo ptico je spravila kar v zamrzovalnik, med sladoledne lučke, nato pa začela raziskovati, kaj je mačka prinesla domov.​ Izkazalo se je, da gre pravzaprav za pravo ornitološko redkost. Med letoma 1975 in 2022 so v Veliki Britaniji uradno potrdili komaj 17 opažanj te vrste. V Cumbriji, denimo, pa je doslej sploh še niso zabeležili.

Ko gre maček v napad, mu je prav malo mar, če gre za redkega ptiča. FOTO: Liu Xiuyuan/500px/Getty Images
Ko gre maček v napad, mu je prav malo mar, če gre za redkega ptiča. FOTO: Liu Xiuyuan/500px/Getty Images

Ornitolog Chris Hind je pojasnil, da je ptica tehtala komaj 28 gramov in je bila po njegovi oceni močno podhranjena. »Najverjetneje je priletela iz daljne Sibirije,« je zaključil.

»To je naravnost tragično,« pa je dejal Josh Jones, urednik spletne strani BirdGuides. Pojasnil je, da bi morale te ptice v tem letnem času iz Sibirije leteti proti jugovzhodni Aziji, kjer prezimujejo, ne pa proti grofiji Cumbria. Nesrečna ptica je potemtakem močno zašla s svoje običajne selitvene poti.

Jones je lastnike mačk tudi takoj pozval, naj jim na ovratnice namestijo opozorilne zvončke, s katerimi bi lahko preprečili podobne tragedije. Redko ptico bodo zdaj predali znanstvenikom v raziskavo, nato pa jo bodo shranili v muzeju Tullie v Carlislu.

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