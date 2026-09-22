Macron Trumpu predstavil načrt, ki bi lahko vplival tudi na cene nafte (VIDEO in FOTO)

Francoski predsednik Emmanuel Macron in ameriški predsednik Donald Trump sta se v ponedeljek sešla v New Yorku, kjer sta govorila o vojni v Ukrajini in razmerah v Rdečem morju. Macron je Trumpu predstavil več pobud v poskusu, da bi zaustavil strmo naraščanje cen nafte. Macron je dejal, da je Trumpa pozval k hitrejši in večji dobavi obrambnih sistemov Ukrajini, predvsem prestreznih raket. Po njegovih besedah je ameriški predsednik predlogom prisluhnil.

Voditelja sta govorila tudi o razmerah v Rdečem morju, ki so zaradi motenj v pomorskem prometu pomembne za svetovne cene in oskrbovalne poti. Razmere so se zaostrile tudi zaradi nadzora hutijevcev nad območjem Bab el Mandeba.

Francoski predsednik Emmanuel Macron prihaja v Trump Tower. FOTO: Ludovic Marin Afp

FOTO: Ludovic Marin Afp

Predlog za zaščito naftnih objektov

Med pobudami, ki jih je francoski predsednik predstavil ameriškemu, je resolucija ZN za odprtje Hormuške ožine in zaščito savdskih naftnih objektov pred napadi uporniških hutijevcev.

»Omenjenih je bilo več rešitev (...), ki bi brez splošnega sporazuma omogočile, da se najdejo poti in načini za prehod več kontejnerskih ladij in tankerjev,« je novinarjem povedal Macron.

FOTO: Ludovic Marin Afp

Macron pogovore označil za konstruktivne

Macron je pogovore označil za zelo dobre in konstruktivne. Voditelja sta se v New Yorku sešla pred današnjim začetkom splošne razprave 81. zasedanja Generalne skupščine ZN.

Emmanuel Macron in Volodimir Zelenski FOTO: Ludovic Marin Afp

FOTO: Ludovic Marin Afp

Macron je v New York pripotoval s francoskega ozemlja Saint-Pierre in Miquelon ob atlantski obali Kanade, kjer se je srečal s kanadskim premierjem Markom Carneyjem. Ob robu zasedanja Generalne skupščine ZN se je srečal tudi z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim.