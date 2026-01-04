  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
STROGO VAROVAN NAČRT

Madura ujeli po dveh urah in 20 minutah pekla: »Bili so pripravljeni in čakali na nas«

Lov na Madura: mesece so mu sledili, nato udarili iz zraka, kopna in morja.
Nicolás Maduro FOTO: - Afp
Nicolás Maduro FOTO: - Afp
A. G.
 4. 1. 2026 | 18:36
7:58
A+A-

Ameriški vohuni so mesece spremljali vsak korak venezuelskega predsednika Nicolása Madura, kar se je končalo z dramatično vojaško operacijo, v kateri so ga aretirali. Majhna ekipa, ki je vključevala tudi vir znotraj venezuelske vlade, je beležila, kje 63-letnik spi, kaj jé, kaj nosi in celo podrobnosti o »njegovih hišnih ljubljenčkih«, so razkrili visoki vojaški uradniki. Operacija s kodnim imenom »Absolutna odločnost« je bila rezultat večmesečnega natančnega načrtovanja. Vključevala je celo izdelavo natančne replike Madurove varne hiše v Caracasu, kjer so elitne ameriške enote vadile vdor.

Načrt – ki predstavlja izjemno ameriško vojaško intervencijo v Latinski Ameriki, kakršne ni bilo od hladne vojne – so varovali v strogi tajnosti. Kongresa niso vnaprej obvestili niti se z njim posvetovali. Ko so dodelali vse podrobnosti, so visoki vojaški poveljniki čakali le še na optimalne razmere za začetek napada. Po njihovih besedah so želeli maksimalno izkoristiti element presenečenja. Akcijo bi skoraj sprožili že štiri dni prej, ko je predsednik Donald Trump dal soglasje, a so se odločili počakati na ugodnejši trenutek in manjšo oblačnost. »Tedne, tudi čez božič in novo leto, so možje in ženske ameriške vojske čakali v pripravljenosti in potrpežljivo čakali na prave razmere ter predsednikov ukaz,« je v soboto zjutraj na novinarski konferenci povedal general Dan Caine, najvišji vojaški častnik države.

FOTO: John Lamparski Afp
FOTO: John Lamparski Afp

Zeleno luč je prižgal Mar-a-Lago

Ukaz za začetek misije je prišel v petek ob 22.46 po vzhodnoameriškem času (v soboto ob 3.46 po GMT). »To bi morali storiti pred štirimi dnevi, pred tremi dnevi, pred dvema dnevoma – potem pa se je nenadoma odprlo. In rekli smo: pojdimo,« je Trump povedal za Fox News nekaj ur po nočni operaciji. Trumpov ukaz je v Caracas prispel tik pred polnočjo po lokalnem času, kar je vojski omogočilo, da je večino operacije izvedla pod krinko noči. Sledila je akcija, ki je trajala dve uri in dvajset minut ter vključevala napade iz zraka, s kopnega in z morja. Operacija je presenetila mnoge v Washingtonu in po svetu. Po obsegu in natančnosti je bila skoraj brez primere ter je sprožila takojšnje obsodbe več regionalnih sil. Brazilski predsednik Lula da Silva je opozoril, da nasilna aretacija venezuelskega voditelja ustvarja izjemno nevaren precedens za celotno mednarodno skupnost.

Trump je operacijo spremljal kot televizijsko oddajo

Trump misije ni spremljal iz situacijske sobe Bele hiše, temveč je bil obkrožen s svojimi svetovalci v klubu Mar-a-Lago v Palm Beachu na Floridi. Od tam je v živo spremljal prenos operacije skupaj z direktorjem CIE Johnom Ratcliffeom in ameriškim zunanjim ministrom Marcom Rubiom. »Neverjetno je bilo gledati,« je dejal Trump. »Če bi videli, kaj se je zgodilo – gledal sem dobesedno, kot da gledam televizijsko oddajo. Hitrost, sila … preprosto neverjetno. Ti ljudje so opravili izjemno delo.« V zadnjih mesecih so ZDA v regijo napotile več tisoč vojakov, ki so se pridružili letalonosilki in desetinam vojaških ladij v največjem vojaškem kopičenju sil v zadnjih desetletjih. Prvi znaki operacije »Absolutna odločnost« so se pojavili na nebu. Po navedbah ameriških uradnikov je ponoči poletelo več kot 150 letal, vključno z bombniki, lovci in izvidniškimi letali. »Manever je bil izjemno zapleten – pristanki, število letal, vse,« je Trump povedal za Fox News. »Za vsako možno situacijo smo imeli bojno letalo.«

Okoli druge ure zjutraj po lokalnem času so po Caracasu zadonele močne eksplozije, nad mestom pa so se dvignili stebri dima. »Slišala sem ogromen hrup, močno eksplozijo,« je za BBC povedala novinarka Ana Vanessa Herrero. »Vsa okna so se stresla. Takoj zatem sem videla ogromen oblak dima, ki je skoraj povsem zakril pogled.« Dodala je: »Letala in helikopterji so leteli po vsem mestu.« Na družbenih omrežjih so se hitro razširili posnetki številnih letal na nebu in posledic eksplozij. »Zbudili smo se okoli 1.55 zaradi grmenja eksplozij in brnenja letal nad Caracasom,« je za BBC povedala očividka Daniela. »Vse je bilo potopljeno v popolno temo, osvetljeno le z bliski bližnjih detonacij.«

BBC je potrdil pet lokacij napadov, vključno z letalsko bazo Generalissimo Francisco de Miranda in pristaniščem La Guaira. Nekateri napadi so ciljali sisteme zračne obrambe. Trump je tudi namignil, da so ZDA pred misijo izklopile elektriko v Caracasu. »Luči v Caracasu so bile večinoma ugasnjene zaradi določenega strokovnega znanja, ki ga imamo,« je dejal. »Bilo je temno in bilo je smrtonosno.« Medtem ko so eksplozije odmevale po Caracasu, so se ameriške sile prebijale v mesto. Med njimi so bili tudi pripadniki elitne enote Delta Force, vrhunske specialne enote ameriške vojske. Bili so težko oboroženi in opremljeni z orodjem za rezanje kovinskih vrat Madurove varne hiše. Enote so kmalu po začetku napadov prispele do Madurove lokacije. Trump je varno hišo opisal kot vojaško »trdnjavo« v središču Caracasa in dejal: »Bili so pripravljeni in čakali na nas. Vedeli so, da prihajamo.« Vojaki so se znašli pod ognjem, en ameriški helikopter je bil zadet, a je ostal v zraku. »Sile za aretacijo so se spustile v Madurov kompleks in delovale hitro, natančno in disciplinirano,« je povedal general Caine.

»Kongres rad pušča informacije«

»Preprosto so vdrli – vdrli so tja, kamor se v resnici ni dalo vdreti, skozi jeklena vrata, ki so jih postavili prav za takšne primere,« je dodal Trump. Šele med potekom operacije, v kateri so zajeli tudi Madurovo soprogo Cilio Flores, je zunanji minister Rubio začel obveščati zakonodajalce, kar je razjezilo nekatere v Kongresu. »Naj bom jasen: Nicolás Maduro je nelegitimen diktator. Toda začeti vojaško akcijo brez odobritve Kongresa in brez verodostojnega načrta za nadaljevanje je nepremišljeno,« je dejal vodilni demokrat Chuck Schumer. Rubio je novinarjem pojasnil, da bi zgodnejše obveščanje Kongresa ogrozilo misijo. »Kongres rad pušča informacije,« je dodal Trump. »To ne bi bilo dobro.«

V Madurovem kompleksu je venezuelski predsednik med prodorom elitnih ameriških enot poskušal pobegniti v varno sobo. »Poskušal je priti na varno mesto, ki pa sploh ni bilo varno, saj bi mu vrata raznesli v približno 47 sekundah,« je dejal Trump. »Prišel je do vrat, ni jih uspel zapreti. Tako hitro so ga napadli, da ni uspel vstopiti v svojo varno sobo.« Na vprašanje, ali bi ZDA lahko Madura ubile, če bi se upiral, je Trump odgovoril: »To bi se lahko zgodilo.« Do 4.20 po lokalnem času v soboto so helikopterji zapustili venezuelsko ozemlje z Madurom in njegovo soprogo na krovu. Skoraj natanko uro pozneje je Trump novico sporočil svetu: »Maduro in njegova žena se bosta kmalu soočila s polno močjo ameriške pravice.« Par je zdaj v zaporu v New Yorku. ZDA so pred tem ponudile nagrado v višini 50 milijonov dolarjev za informacije, ki bi vodile do Madurove aretacije, poroča index.hr.

Več iz teme

Nicolas MaduroVenezuelaZDADonald Trumpnapad
ZADNJE NOVICE
18:36
Novice  |  Svet
STROGO VAROVAN NAČRT

Madura ujeli po dveh urah in 20 minutah pekla: »Bili so pripravljeni in čakali na nas«

Lov na Madura: mesece so mu sledili, nato udarili iz zraka, kopna in morja.
4. 1. 2026 | 18:36
18:10
Bulvar  |  Glasba in film
ESTRADA

Zvezdniški večer: Jara Sofija Ostan v posebni vlogi v spotu Berlin

V Tozdu se je odvila premiera videospota Katarine Čas in Izaka Koširja.
4. 1. 2026 | 18:10
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO NAPOVED DNEVA

Zvezdni odsev: izkoristimo energijo Lune v levu za izražanje svojih talentov

Astro napoved za ponedeljek, 5. januar 2026.
4. 1. 2026 | 18:00
17:38
Novice  |  Kronika  |  Doma
ZBIRAJO OBVESTILA IN DOKAZE

V Kopru namerno izstrelili novoletne rakete v blok, posnetek razburil ljudi (VIDEO)

Policisti so prejeli prijavo za kaznivo dejanje poškodovanje tuje stvari, saj je ena od raket priletela v steklo balkonskih vrat in jih razbila.
4. 1. 2026 | 17:38
17:10
Novice  |  Svet
KLOBUČAR

Stari stroji, stari mojstri, mlad obraz: tekma s časom za zadnje klobuke

19-letnik se je odločil oživiti tradicionalno obrt. Da bi mu uspelo, dela v dveh službah.
4. 1. 2026 | 17:10
16:48
Šport  |  Športni trači
SLOVO

Umrl je nekdanji trener Olimpije, življenje je izgubil ravno na svoj rojstni dan

Milorad Kosanović je umrl na svoj 75. rojstni dan. Od njega so se poslovili tudi v Olimpiji.
4. 1. 2026 | 16:48

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki