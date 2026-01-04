Madura ujeli po dveh urah in 20 minutah pekla: »Bili so pripravljeni in čakali na nas«

Ameriški vohuni so mesece spremljali vsak korak venezuelskega predsednika Nicolása Madura, kar se je končalo z dramatično vojaško operacijo, v kateri so ga aretirali. Majhna ekipa, ki je vključevala tudi vir znotraj venezuelske vlade, je beležila, kje 63-letnik spi, kaj jé, kaj nosi in celo podrobnosti o »njegovih hišnih ljubljenčkih«, so razkrili visoki vojaški uradniki. Operacija s kodnim imenom »Absolutna odločnost« je bila rezultat večmesečnega natančnega načrtovanja. Vključevala je celo izdelavo natančne replike Madurove varne hiše v Caracasu, kjer so elitne ameriške enote vadile vdor.

Načrt – ki predstavlja izjemno ameriško vojaško intervencijo v Latinski Ameriki, kakršne ni bilo od hladne vojne – so varovali v strogi tajnosti. Kongresa niso vnaprej obvestili niti se z njim posvetovali. Ko so dodelali vse podrobnosti, so visoki vojaški poveljniki čakali le še na optimalne razmere za začetek napada. Po njihovih besedah so želeli maksimalno izkoristiti element presenečenja. Akcijo bi skoraj sprožili že štiri dni prej, ko je predsednik Donald Trump dal soglasje, a so se odločili počakati na ugodnejši trenutek in manjšo oblačnost. »Tedne, tudi čez božič in novo leto, so možje in ženske ameriške vojske čakali v pripravljenosti in potrpežljivo čakali na prave razmere ter predsednikov ukaz,« je v soboto zjutraj na novinarski konferenci povedal general Dan Caine, najvišji vojaški častnik države.

FOTO: John Lamparski Afp

Zeleno luč je prižgal Mar-a-Lago

Ukaz za začetek misije je prišel v petek ob 22.46 po vzhodnoameriškem času (v soboto ob 3.46 po GMT). »To bi morali storiti pred štirimi dnevi, pred tremi dnevi, pred dvema dnevoma – potem pa se je nenadoma odprlo. In rekli smo: pojdimo,« je Trump povedal za Fox News nekaj ur po nočni operaciji. Trumpov ukaz je v Caracas prispel tik pred polnočjo po lokalnem času, kar je vojski omogočilo, da je večino operacije izvedla pod krinko noči. Sledila je akcija, ki je trajala dve uri in dvajset minut ter vključevala napade iz zraka, s kopnega in z morja. Operacija je presenetila mnoge v Washingtonu in po svetu. Po obsegu in natančnosti je bila skoraj brez primere ter je sprožila takojšnje obsodbe več regionalnih sil. Brazilski predsednik Lula da Silva je opozoril, da nasilna aretacija venezuelskega voditelja ustvarja izjemno nevaren precedens za celotno mednarodno skupnost.

Trump je operacijo spremljal kot televizijsko oddajo

Trump misije ni spremljal iz situacijske sobe Bele hiše, temveč je bil obkrožen s svojimi svetovalci v klubu Mar-a-Lago v Palm Beachu na Floridi. Od tam je v živo spremljal prenos operacije skupaj z direktorjem CIE Johnom Ratcliffeom in ameriškim zunanjim ministrom Marcom Rubiom. »Neverjetno je bilo gledati,« je dejal Trump. »Če bi videli, kaj se je zgodilo – gledal sem dobesedno, kot da gledam televizijsko oddajo. Hitrost, sila … preprosto neverjetno. Ti ljudje so opravili izjemno delo.« V zadnjih mesecih so ZDA v regijo napotile več tisoč vojakov, ki so se pridružili letalonosilki in desetinam vojaških ladij v največjem vojaškem kopičenju sil v zadnjih desetletjih. Prvi znaki operacije »Absolutna odločnost« so se pojavili na nebu. Po navedbah ameriških uradnikov je ponoči poletelo več kot 150 letal, vključno z bombniki, lovci in izvidniškimi letali. »Manever je bil izjemno zapleten – pristanki, število letal, vse,« je Trump povedal za Fox News. »Za vsako možno situacijo smo imeli bojno letalo.«

Okoli druge ure zjutraj po lokalnem času so po Caracasu zadonele močne eksplozije, nad mestom pa so se dvignili stebri dima. »Slišala sem ogromen hrup, močno eksplozijo,« je za BBC povedala novinarka Ana Vanessa Herrero. »Vsa okna so se stresla. Takoj zatem sem videla ogromen oblak dima, ki je skoraj povsem zakril pogled.« Dodala je: »Letala in helikopterji so leteli po vsem mestu.« Na družbenih omrežjih so se hitro razširili posnetki številnih letal na nebu in posledic eksplozij. »Zbudili smo se okoli 1.55 zaradi grmenja eksplozij in brnenja letal nad Caracasom,« je za BBC povedala očividka Daniela. »Vse je bilo potopljeno v popolno temo, osvetljeno le z bliski bližnjih detonacij.«

BBC je potrdil pet lokacij napadov, vključno z letalsko bazo Generalissimo Francisco de Miranda in pristaniščem La Guaira. Nekateri napadi so ciljali sisteme zračne obrambe. Trump je tudi namignil, da so ZDA pred misijo izklopile elektriko v Caracasu. »Luči v Caracasu so bile večinoma ugasnjene zaradi določenega strokovnega znanja, ki ga imamo,« je dejal. »Bilo je temno in bilo je smrtonosno.« Medtem ko so eksplozije odmevale po Caracasu, so se ameriške sile prebijale v mesto. Med njimi so bili tudi pripadniki elitne enote Delta Force, vrhunske specialne enote ameriške vojske. Bili so težko oboroženi in opremljeni z orodjem za rezanje kovinskih vrat Madurove varne hiše. Enote so kmalu po začetku napadov prispele do Madurove lokacije. Trump je varno hišo opisal kot vojaško »trdnjavo« v središču Caracasa in dejal: »Bili so pripravljeni in čakali na nas. Vedeli so, da prihajamo.« Vojaki so se znašli pod ognjem, en ameriški helikopter je bil zadet, a je ostal v zraku. »Sile za aretacijo so se spustile v Madurov kompleks in delovale hitro, natančno in disciplinirano,« je povedal general Caine.

»Kongres rad pušča informacije«

»Preprosto so vdrli – vdrli so tja, kamor se v resnici ni dalo vdreti, skozi jeklena vrata, ki so jih postavili prav za takšne primere,« je dodal Trump. Šele med potekom operacije, v kateri so zajeli tudi Madurovo soprogo Cilio Flores, je zunanji minister Rubio začel obveščati zakonodajalce, kar je razjezilo nekatere v Kongresu. »Naj bom jasen: Nicolás Maduro je nelegitimen diktator. Toda začeti vojaško akcijo brez odobritve Kongresa in brez verodostojnega načrta za nadaljevanje je nepremišljeno,« je dejal vodilni demokrat Chuck Schumer. Rubio je novinarjem pojasnil, da bi zgodnejše obveščanje Kongresa ogrozilo misijo. »Kongres rad pušča informacije,« je dodal Trump. »To ne bi bilo dobro.«

V Madurovem kompleksu je venezuelski predsednik med prodorom elitnih ameriških enot poskušal pobegniti v varno sobo. »Poskušal je priti na varno mesto, ki pa sploh ni bilo varno, saj bi mu vrata raznesli v približno 47 sekundah,« je dejal Trump. »Prišel je do vrat, ni jih uspel zapreti. Tako hitro so ga napadli, da ni uspel vstopiti v svojo varno sobo.« Na vprašanje, ali bi ZDA lahko Madura ubile, če bi se upiral, je Trump odgovoril: »To bi se lahko zgodilo.« Do 4.20 po lokalnem času v soboto so helikopterji zapustili venezuelsko ozemlje z Madurom in njegovo soprogo na krovu. Skoraj natanko uro pozneje je Trump novico sporočil svetu: »Maduro in njegova žena se bosta kmalu soočila s polno močjo ameriške pravice.« Par je zdaj v zaporu v New Yorku. ZDA so pred tem ponudile nagrado v višini 50 milijonov dolarjev za informacije, ki bi vodile do Madurove aretacije, poroča index.hr.