Madžarska gre v rusko vojno, Orban obljubil Putinu: »Pomagal bom z vsemi močmi«

V javnost je prišel doslej neobjavljen prepis telefonskega pogovora med Viktorjem Orbanom in Vladimirjem Putinom, ki razkriva presenetljivo neposreden in prijateljski ton med voditeljema. Po podatkih, do katerih je prišel Bloomberg, je Orban v pogovoru, ki je potekal 17. oktobra lani, ruskemu predsedniku ponudil pomoč »na kakršen koli način«, predvsem pri vojni v Ukrajini.

Svojo pripravljenost za pomoč je ponazoril z nenavadno primerjavo iz otroške basni. Dejal je, da je Putinu pripravljen pomagati, kolikor lahko pomaga »miš levu«, s čimer mu je posredno izkazal spoštovanje in občudovanje. Po prepisu pogovora naj bi se Putin ob tej izjavi celo nasmejal. Orban je ob tem poudaril, da je njuno »prijateljstvo doseglo tako visoko raven«, da mu lahko stoji ob strani v praktično vsem.

Ideja o srečanju Rusije z ZDA v Budimpešti

Osrednji del pogovora se je vrtel okoli možnosti organizacije srečanja med Rusijo in Združenimi državami Amerike. Orban je izrazil pripravljenost, da bi Madžarska dogodek gostila v Budimpešti.

Putin je pri tem predstavil možen scenarij, ki bi vključeval najprej pogovore med ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom in ameriškim državnim sekretarjem Marcom Rubiem, nato pa širši diplomatski proces, v katerega bi lahko vključili tudi madžarsko diplomacijo. Ruski predsednik naj bi Madžarsko označil kot eno redkih ali morda celo edino evropsko državo, ki bi bila v danih razmerah sprejemljiva za tovrstna pogajanja.

Pomagal bi mu rad, čeprav zgolj »kot miška levu«. FOTO: Reuters

Poklepetala tudi o osebnih stvareh

Pogovor, ki je trajal manj kot 15 minut, razkriva tudi osebno noto odnosa med voditeljema. Orban je Putinu na začetku najprej čestital za rojstni dan, ob koncu pa sta spregovorila o zdravju in vsakdanjih navadah. Putin je v pogovoru pohvalil še »neodvisno in fleksibilno« držo Madžarske glede vojne v Ukrajini, medtem ko je Orban izpostavil, da se je njun odnos skozi leta še poglobil.

Čeprav do predlaganega srečanja v Budimpešti na koncu ni prišlo, pogovor potrjuje prizadevanja Madžarske, da bi igrala vlogo posrednika med Zahodom in Rusijo v času, ko se večina evropskih držav od Moskve distancira. Razkritje prihaja v precej občutljivem političnem trenutku. Orban je namreč pred dnevi javno napovedal blokado evropskega financiranja Ukrajine, dokler Kijev ne omogoči ponovne dobave ruske nafte po naftovodu Družba. Po njegovih besedah gre za politično odločitev Ukrajine, in ne za tehnično težavo, kot narekujejo nekateri viri.

Obenem se Madžarska pripravlja na volitve, na katerih bi lahko Orban po 16 letih izgubil oblast. Njegova kampanja je v veliki meri usmerjena proti Ukrajini in njenemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu.