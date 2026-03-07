Madžarska zasegla ukrajinska vozila z okoli 70 milijoni in zlatimi palicami

Spor med Madžarsko in Ukrajino se stopnjuje, po tem ko je Madžarska zasegla dve ukrajinski oklepni bančni vozili, ki sta čeznjo prevažali milijone evrov gotovine in zlate palice. Pridržali so tudi sedem ukrajinskih državljanov, ki so spremljali konvoj.

Pridržani Ukrajinci naj bi imeli povezave z ukrajinsko obveščevalno službo, prevažani denar pa bi lahko bil dvomljivega izvora, so sporočili iz Budimpešte. Ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiga pa je Madžarsko obtožil jemanja talcev in kraje denarja, poroča Guardian.

Madžarska nacionalna davčna in carinska uprava je sporočila, da je začela preiskavo pranja denarja zaradi pošiljke, ki, kot so navedli, vsebuje 40 milijonov dolarjev in 35 milijonov evrov gotovine ter devet kilogramov zlata. Dejali so še, da je eden od aretiranih nekdanji general ukrajinske obveščevalne službe.

Ukrajinska državna hranilnica Oschadbank je sporočila, da so njeni zaposleni rutinsko prevažali gotovino in zlato iz Avstrije v Ukrajino po kopnem zaradi omejitev zračnega prometa v Ukrajini.

Tesen sodelovec madžarskega premierja Vitktorja Orbána Balázs Orbán je na spletnih omrežjih pošiljko komentiral rekoč: »Oklepna vozila, polna gotovine in zlata, ki se premikajo čez Madžarsko, običajno niso legitimne finančne transakcije.«

Madžarski premier Viktor Orban in ukrajinski predsendnik Volodimir Zelenski sta v vse slabših odnosih. FOTO: Yves Herman/Reuters

Madžarski uradniki so v petek sporočili, da bodo sedem pridržanih Ukrajincev izgnali iz Madžarske, vendar še ni jasno, kaj se bo zgodilo z zaseženim denarjem in zlatom.

Zelenski zagrozil z vojsko

Do zasega je prišlo po sporu med državama o oskrbi z ruskim plinom. Madžarska in Slovaška namreč obtožujeta Kijev, da je namerno zavlačeval popravila naftovoda, potem naj bi ga poškodoval ruski brezpilotni letalnik. Orbán je v odgovor zavrnil nadaljnje sankcije EU proti Rusiji in dodatno posojilo v višini 90 milijard evrov za Ukrajino.

Volodimiri Zelenski se je v četrtek na veto glede posojila odzval s fizična grožnja Orbánu. »Upamo, da ena oseba v Evropski uniji ne bo blokirala 90 milijard. Sicer bomo naslov te osebe dali našim oboroženim silam, našim fantom. Naj ga pokličejo in se z njim pogovarjajo v svojem jeziku,« je dejal v komentarjih, ki je povzročil mednarodni škandal.