  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NENAVADEN POJAV

Mali Lošinj v trenutku pod vodo, turisti v paniki bežali (VIDEO)

Po kratkem neurju se je gladina morja nenadoma dvignila in poplavila mestno rivo.
Morje se je zelo hitro dvignilo zelo visoko. FOTO: Tina Horvat
Morje se je zelo hitro dvignilo zelo visoko. FOTO: Tina Horvat
B. K. P.
 20. 7. 2026 | 17:17
1:54
A+A-

Obalo v središču Malega Lošinja je po kratkem jutranjem neurju poplavilo, in to izjemno hitro. V le nekaj sekundah se je gladina morja dvignila ter zalila restavracije in kavarne, ljudje, predvsem turisti, ki česa podobnega še niso doživeli, pa so se razbežali. »Zjutraj je na kratko pihalo, tudi deževalo je, nato pa se je vse umirilo. Sedeli smo in pili kavo, ko se je morje v nekaj trenutkih dvignilo in poplavilo celotno obalo. Ljudje so bežali, gostinci so premikali mize, nastala je panika,« je za Jutarnji list povedala priča dogodka.

Oglasila se je tudi tiskovna predstavnica mesta Mali Lošinj, ki pravi, da zaenkrat nimajo podatkov o škodi, vendar da prizor, ki je prestrašil obiskovalce, za domačine ni nič nenavadnega. »Ljudje so se tega že navadili, lahko se zgodi po neurju,« je dejala Martina Krajina Mršo.

Meteocunami je stoječi morski val, ki nastane zaradi nenadnih sprememb atmosferskega tlaka in povzroča močna in hitra nihanja morske gladine v plitvih zalivih. Zaradi tega pojava se lahko morje razlije na obalo, nato pa se nenadoma umakne.

Podobnemu dogodku so bili ta teden priča tudi v drugih obalnih mestih na Hrvaškem. Prejšnji teden so pojav, znan tudi kot meteocunami ali v hrvaščini šćiga, opazili v Pulju in Zadru. V Zadru se je morje najprej dvignilo za več kot 30 centimetrov, nato pa se je nenadoma spustilo za približno 60 centimetrov pod normalno gladino. Tudi takrat je obiskovalce zajela panika, saj jim je voda segala do kolen, pozneje, ko se je morje umaknilo, pa so čolni obtičali na suhem morskem dnu.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Mali Lošinjmorjepoplavameteocunami
ZADNJE NOVICE
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
NAJBOLJŠI PRIJATELJI

Previdno pri izdelkih za pomirjanje

Niso vsi enako učinkoviti, še manj dobro raziskani
Ajda Janovsky20. 7. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Stil
INTIMNI ODNOSI

Idealna starostna razlika za srečno zvezo

Psihologinja razkriva, kateri pari se najpogosteje razidejo.
20. 7. 2026 | 18:00
17:46
Novice  |  Kronika  |  Doma
PREISKAVA POTEKA

V Medulinu skupina neznancev napadla mlada Slovenca

Zgodilo se je v soboto zgodaj zjutraj.
20. 7. 2026 | 17:46
17:35
Novice  |  Slovenija
POSEBNA PREDSTAVNICA

Kajzer: Pri postopku imenovanja Fajon sum na hude kršitve, Pirc Musar nad ravnanjem vlade razočarana

Zunanji minister je še dejal, da pri odločitvi nove vlade, da odreče podporo Fajon, ni šlo za politični revanšizem
20. 7. 2026 | 17:35
17:25
Bulvar  |  Glasba in film
FILMSKI FESTIVAL

Ida je najboljši film regionalnega programa

Ester Ivakič v Pulju priznanje za izjemen prvenec, nagrajene so bile še druge slovenske manjšinske koprodukcije.
20. 7. 2026 | 17:25
17:17
Novice  |  Svet
NENAVADEN POJAV

Mali Lošinj v trenutku pod vodo, turisti v paniki bežali (VIDEO)

Po kratkem neurju se je gladina morja nenadoma dvignila in poplavila mestno rivo.
20. 7. 2026 | 17:17

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNE FINANCE

Pospravite denarnico, ne potrebujete je več!

Prijeten dan je, sonce sije, ptički žvrgolijo, s prijatelji ste pojedli okusno kosilo na ambientalni terasi. Kaj bi lahko pokvarilo tak dan? Natakar z računom.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CITRUSI

Poletna skrivnost bogate letine citrusov z domačega vrta

Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 13:42
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji

Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 10:09
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSEN ZAJTRK

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNE FINANCE

Pospravite denarnico, ne potrebujete je več!

Prijeten dan je, sonce sije, ptički žvrgolijo, s prijatelji ste pojedli okusno kosilo na ambientalni terasi. Kaj bi lahko pokvarilo tak dan? Natakar z računom.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CITRUSI

Poletna skrivnost bogate letine citrusov z domačega vrta

Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 13:42
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji

Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 10:09
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSEN ZAJTRK

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
Promo
Novice  |  Slovenija
OGROŽENOST

Ste prepričani, da bi preživeli prvi val napada?

Večina organizacij danes že ima varnostne politike, veliko redkeje pa preverjajo, kako bi se njihovo okolje odzvalo, če bi nekdo zaščito dejansko obšel.
15. 7. 2026 | 10:57
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOSTI

Ali slovensko omrežje res že poka po šivih?

Podjetja pospešeno vlagajo v elektrifikacijo. Uspeh zelenega prehoda pa bo odvisen tudi od omrežja, energetske varnosti in odpornosti dobavnih verig.
14. 7. 2026 | 07:55
Promo
Lifestyle  |  Polet
HITRA IN ZDRAVA PREHRANA

Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

Ves čas hitimo. Zjutraj moramo hitro vstati iz postelje in sebi skuhati kavo, otrokom pa kakav.
17. 7. 2026 | 08:33
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA BRALCE

Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki