Mali Lošinj v trenutku pod vodo, turisti v paniki bežali (VIDEO)

Obalo v središču Malega Lošinja je po kratkem jutranjem neurju poplavilo, in to izjemno hitro. V le nekaj sekundah se je gladina morja dvignila ter zalila restavracije in kavarne, ljudje, predvsem turisti, ki česa podobnega še niso doživeli, pa so se razbežali. »Zjutraj je na kratko pihalo, tudi deževalo je, nato pa se je vse umirilo. Sedeli smo in pili kavo, ko se je morje v nekaj trenutkih dvignilo in poplavilo celotno obalo. Ljudje so bežali, gostinci so premikali mize, nastala je panika,« je za Jutarnji list povedala priča dogodka.

Oglasila se je tudi tiskovna predstavnica mesta Mali Lošinj, ki pravi, da zaenkrat nimajo podatkov o škodi, vendar da prizor, ki je prestrašil obiskovalce, za domačine ni nič nenavadnega. »Ljudje so se tega že navadili, lahko se zgodi po neurju,« je dejala Martina Krajina Mršo.

Meteocunami je stoječi morski val, ki nastane zaradi nenadnih sprememb atmosferskega tlaka in povzroča močna in hitra nihanja morske gladine v plitvih zalivih. Zaradi tega pojava se lahko morje razlije na obalo, nato pa se nenadoma umakne.

Podobnemu dogodku so bili ta teden priča tudi v drugih obalnih mestih na Hrvaškem. Prejšnji teden so pojav, znan tudi kot meteocunami ali v hrvaščini šćiga, opazili v Pulju in Zadru. V Zadru se je morje najprej dvignilo za več kot 30 centimetrov, nato pa se je nenadoma spustilo za približno 60 centimetrov pod normalno gladino. Tudi takrat je obiskovalce zajela panika, saj jim je voda segala do kolen, pozneje, ko se je morje umaknilo, pa so čolni obtičali na suhem morskem dnu.