NISO VEDELI, ALI JE ŽIVA ALI MRTVA

Mama odšla po božičnih nakupih in izginila: po 24 letih na dan prišla resnica (FOTO)

Kaj se je zgodilo decembra 2001 in zakaj je odšla?
FOTO: Mark Blinch Reuters
Simbolična fotografija. FOTO: Mark Blinch Reuters
N. P.
 25. 2. 2026 | 20:41
 25. 2. 2026 | 20:41
2:03
Leta 2001 je mama treh otrok dejala, da gre po božičnih nakupih. Nato je izginila brez sledu. Policija in FBI sta preiskovala njen primer, družina je dolga leta trpela razpeta med upanjem in žalovanjem. Zdaj, po 24 letih, so potrdili, da je Michele Hundley Smith živa. Izginila je v Severni Karolini, za seboj pa pustila otroke, stare sedem, 14 in 19 let. Njenega vozila, temno zelenega pontiaca iz leta 1995, nikoli niso našli. Svojci so dolga leta verjeli, da prostovoljno ne bi zapustila otrok. Nastala je celo spletna stran z naslovom »Bring Michele Hundley Smith Home«, kjer so si prizadevali najti odgovore.

Neverjetno vest je potrdil urad šerifa okrožja Rockingham, ki je sporočil, da je Michele »živa in zdrava«. Ob tem je izrazila željo, da njena lokacija ostane skrita. Novica je družino pretresla. Njena sestrična Barbara Byrd je za lokalne medije povedala, da jo razjeda predvsem eno vprašanje: kaj se je zgodilo decembra 2001 in zakaj je odšla. Dodala je, da spoštuje njeno odločitev, če ne želi stikov, in da ji je v tem trenutku najpomembnejše, da je živa. Hči Amanda je na facebooku zapisala, da jo preplavljajo mešani občutki: veselje, jeza, bolečina. Ne ve, ali bosta z materjo znova vzpostavili odnos. Spominja se lepih trenutkov in poudarja, da sta oba starša upravičena do svojih odločitev in občutkov.

Skoraj četrt stoletja so Michelini domači iskali odgovore, danes pa vedo le, da je živa. Razlogi za njen odhod, tako kot zgodba o letih, ki jih je preživela drugje, ostajajo skrivnost. 

