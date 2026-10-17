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Mami so rekli, da hči ne bo preživela: 18 let pozneje je Iris darovala ledvico

23-letna Iris se že vse življenje bori s cistično fibrozo. Prestala je dve presaditvi obeh pljuč, zdaj pa je potrebovala še novo ledvico. Darovala ji jo je njena 49-letna mama, ki hčerki že od otroštva stoji ob strani.
Fotografija je simbolična. FOTO: Blaž Samec
Fotografija je simbolična. FOTO: Blaž Samec
G. P.
 17. 10. 2026 | 14:02
4:55
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Ko je bila Iris Stan stara komaj pet let, so zdravniki njenim staršem povedali, da zanjo ni več upanja. Danes ima 23 let, za seboj dve presaditvi obeh pljuč in še eno veliko operacijo. Življenje ji je ponovno rešila njena 49-letna mama Lidia, ki ji je darovala ledvico. Mama in hči sta v sredo, 14. oktobra, prestali zahtevno operacijo v bolnišnici Borgo Trento v Veroni, kjer zdaj okrevata.

Zdravniki staršem že zgodaj povedali, da deklica ne bo preživela

Iris se je rodila v Romuniji, kjer so ji že ob rojstvu diagnosticirali cistično fibrozo, dedno bolezen, ki prizadene predvsem dihala in prebavila. Starši so zanjo sprva iskali pomoč v romunskih bolnišnicah. Toda ko je bila deklica stara pet let, razpoložljivo zdravljenje ni več zadostovalo. »Zdravniki so staršem povedali, da Iris ne bo preživela, da zanjo ni več upanja,« je za italijanske medije povedala njena danes 27-letna sestra Nicole Stan.

Toda starša se nista želela sprijazniti s takšno napovedjo. Na spletu sta začela iskati možnosti zdravljenja v drugih evropskih državah in nazadnje našla pomoč v Italiji. Najprej sta se tja odpravili Iris in mama, pozneje pa sta se jima pridružila še oče in starejša sestra Nicole. Družina se je preselila v Italijo, kjer danes živi v kraju Val Liona v pokrajini Vicenza. Tam se jim je pridružil še najmlajši družinski član Mattia, ki je danes star 15 let.

Prestala že dve presaditvi obeh pljuč

Selitev v Italijo je Iris prinesla nove možnosti zdravljenja, vendar njena pot nikakor ni bila lahka. Leta 2012 je v Padovi prestala prvo presaditev obeh pljuč. Pozneje je prišlo do zavrnitve presajenega organa, zato je leta 2019 potrebovala še drugo presaditev obeh pljuč. Kljub zahtevnim posegom in dolgotrajnemu zdravljenju po besedah starejše sestre nikoli ni izgubila smisla za humor.

Nicole, ki dela na ladjah za križarjenje in zaradi službe pogosto več mesecev preživi na morju, pravi, da se ji družina občasno pridruži tudi na potovanjih. Prav Iris naj bi bila med najbolj navdušenimi popotnicami. Rada sodeluje pri dejavnostih na ladji, družina pa ima s skupnih potovanj številne lepe spomine.

Nato so ji začele odpovedovati še ledvice

V zadnjem letu pa se je Irisino zdravstveno stanje znova zapletlo. Delovanje njenih ledvic se je začelo hitro slabšati in postalo je jasno, da bo potrebovala presaditev. Čakanje na primeren organ bi lahko trajalo tudi dve leti, časa pa ni bilo na pretek. Njena starša sta se zato odločila opraviti potrebne preiskave, da bi ugotovili, ali bi ji lahko ledvico daroval kdo od njiju. Izkazalo se je, da je mama Lidia nekoliko bolj zdrava in primernejša darovalka. Ko je dobila zdravniško odobritev, se je odločila za poseg.

V sredo so v veronski bolnišnici opravili presaditev ledvice z žive darovalke. Šlo je že za 106. presaditev ledvice v tej ustanovi letos. Obe ženski sta po posegu ostali na intenzivni negi. Po besedah Nicole ju je operacija izčrpala in občutita bolečine, vendar sta veseli, da sta jo uspešno prestali.

»Hej, ukradla sem ti ledvico!«

Kljub vsemu Iris tudi po zadnji operaciji ni izgubila svoje značilne šaljivosti. Ko je po posegu zagledala mamo, se je po pripovedovanju sestre Nicole pošalila: »Hej, ukradla sem ti ledvico!« Za družino, ki se je toliko let soočala s težkimi diagnozami, bolnišnicami in zahtevnimi operacijami, je bila to še ena potrditev Irisinega značaja. Nicole je ob tem povedala, da je bila mama vedno pripravljena narediti vse, kar je bilo v njeni moči, da bi hčerki pomagala.

Spominja se številnih dni, ko so se družinski člani izmenjevali ob Irisini bolniški postelji. Kot deklica se je z njo igrala z lego kockami in sestavljala sestavljanke, mama pa je pogosto prespala v bolnišnici. »Če družina ni to, da si stojimo ob strani in se podpiramo v težkih trenutkih, kaj potem je?« se je vprašala Nicole. Po vseh preizkušnjah družina Stan prihodnosti ne načrtuje predaleč vnaprej.

Nicole priznava, da se Iris včasih vpraša, zakaj lahko njeni vrstniki počnejo stvari, ki jih sama zaradi bolezni ne more. Toda takšni trenutki jo običajno hitro minejo.

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