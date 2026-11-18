Pri prodaji avtomobilov pogosto govorimo o novih izdelkih, a veliko se seveda prodaja tudi rabljenih. Največkrat v tem primeru pišemo o uvozu rabljenih, bistveno večji pa je del trga z rabljenimi avtomobili, ki so že doslej vozili pri nas. Velikokrat gre za avtomobile, ki se menjajo v sistemu staro za novo, ali za tiste, ki jih ljudje prodajajo iz drugega razloga. Eno od podjetij, za katera je prodaja »domačih« rabljenih avtomobilov glavnina dejavnosti, je Maxx Auto, ki deluje v okviru družb KMAG in VCAG, znanih po znamkah Kia, Volvo, Geely, KGM, Lynk & Co … Kot pravi Tomaž Ahčin, vodja prodaje rabljenih vozil v Maxx Autu, prodaja tistih, ki so že na našem trgu, predstavlja 70 odstotkov njihove dejavnosti, le 30 odstotkov vozil pripeljejo iz uvoza. Pri njih se najbolje prodajajo rabljeni avtomobili s ceno do 20 tisoč evrov, gre za vozila, stara od tri do pet let, ki imajo od 100 do 125 tisoč prevoženih kilometrov. Tu je najbolj zanimiv hibridni, tudi priključnohibridni pogon.

Pričakovanja kupcev glede opreme so se zelo povečala.

Med modelskimi kategorijami so pri njih še vedno najbolj zaželeni manjši športni terenci, križanci (kia stonic, hyundai kona …), je pa zanimanje tudi za karavane (na primer znamke Seat), predvsem z vidika družinske uporabnosti, čeprav slednjih na trgu prav veliko ni, kar je posledica dejstva, da je tudi novih karavanov malo.

Večje zanimanje za cenejše

Po besedah sogovornika se povečuje zanimanje za cenejše avtomobile, za drugi ali tudi za prvi avtomobil pri hiši, kupci iščejo stare od dve do tri leta, z malo prevoženimi kilometri, ki stanejo od 10 do 15 tisoč evrov. Slednji so predvsem bencinski. Takšna pogosto iskana modela sta denimo renault clio in kia rio.

Slabše kot prej se prodajajo dražji rabljeni avtomobili s ceno od 25 do 30 tisoč evrov, predvsem zaradi prodaje novih izdelkov kitajskih znamk. Kot je znano, se je prodaja novih kitajskih avtomobilov v letu dni podvojila, teh znamk je že kakih 18, kar se je še pred nekaj leti zdelo nepredstavljivo.

Prodaja novih kitajskih avtomobilov se je v letu dni podvojila, teh znamk je že kakih 18, kar se je še pred nekaj leti zdelo nepredstavljivo. FOTO: Afp

»Ljudem največ pomeni, da je vozilo novo, da je dobro opremljeno, da ima gretje, pa hlajene sedeže, panoramsko streho … Morda bo šel trend v smer, da se bodo avtomobili prej menjali, popravila rabljenih so namreč zaradi množice elektronike vse dražja, pogosto je treba zamenjati celotno komponento, sklop. Pričakovanja kupcev glede opreme so se zelo povečala, saj so kitajski avtomobili močno opremljeni,« pravi Ahčin.

Za prihodnost trga rabljenih avtomobilov so napovedi zahtevne. Kot pravi sogovornik, bo pomembno, kakšna bo na dolgi rok kakovost izdelkov kitajskih znamk, tudi njihove poprodajne storitve, ob stalnih prihodih novih imen pa je tudi vprašanje, koliko jih bo ostalo na trgu.

Dodaja, da bo več treba razmišljati o tem, katere rabljene avtomobile vzeti v prodajo, čim prej »obrniti« zalogo in ne imeti velikih količin. Pozorno je treba spremljati trende, ki se hitro menjajo, tudi zaradi nepredvidenih dogodkov. Ko je na primer avgusta država odpravila subvencije za električne avtomobile, se je prodaja rabljenih v hipu povečala, a zanimivo, ne električnih, temveč vozil s klasičnim pogonom. Odločilna je bila cena nakupa.