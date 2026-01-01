  • Delo d.o.o.
ROJSTVO

Priljubljeni pevec v novo leto s solzami sreče: točno ob polnoči je postal oče

Pevec je prihod hčerke naznanil z javnim zapisom na Facebooku, kjer je sledilcem zaželel tudi srečno novo leto.
Marko Škugor je postal oče točno ob polnoči. FOTO: Facebook
Marko Škugor je postal oče točno ob polnoči. FOTO: Facebook
Kaja Grozina
 1. 1. 2026 | 12:54
1:37
A+A-

Hrvaški pevec Marko Škugor si bo začetek leta 2026 za vedno zapomnil. Medtem ko je večina ljudi odštevala zadnje sekunde starega leta v družbi prijateljev ali na trgih, je 36-letni glasbenik stal ob svoji ženi Ivani in čakal na prihod njune hčerke. Deklica se je rodila 1. januarja 2026 ob 00:00, natančno ob prehodu v novo leto. Škugor je veselo novico hitro delil s svojimi sledilci na Facebooku, kjer je zapisal: »Naša princeska rojena 1.01. ob 00:00 točno! Srečno in zdravo novo leto 2026.« Njegova objava je v nekaj minutah preplavila splet in zbrala množico čestitk iz Hrvaške, Slovenije ter širše regije. Marko in Ivana sta poročena več kot desetletje, skupaj pa imata že dva sinova, Andrijo in Petra

Šibenčan, ki je glasbeno pot začel v dalmatinskih klapah, je v zadnjih letih postal eden najbolj priljubljenih pevcev na Balkanu. Njegov močan in čustveno obarvan tenor navdušuje poslušalce v pesmih, kot so Devet slova jedne riči in Devet anđela. Preboj na širšo glasbeno sceno mu je leta 2013 prinesel nastop na Evroviziji, kjer je kot del Klape s Mora zapel pesem Mižerja. Od takrat uspešno gradi samostojno kariero, polno razprodanih koncertov in zvestih oboževalcev.

rojstvoglasbenikmarko škugormarko škugor in ivana
