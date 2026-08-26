Marta Kos s komentarjem razburila Vučića, on ji ni ostal dolžan! Tole ji je zabrusil

Evropska komisarka za širitev Marta Kos je v svoji izjavi o novi metodologiji in reformi širitve Evropske unije poudarila, da morajo biti bodoče nove članice močne in odporne: »Trojanski konji, države, ki bi nas spodkopavale od znotraj, ne smejo postati članice EU.« Ob tem je opozorila na potrebo po strožjih varovalkah za zaščito osnovnih vrednot Unije.

Na njena opozorila se je ostro odzval srbski predsednik Aleksandar Vučić, ki ne dvomi, da so bile te besede namenjene prav Srbiji. Odziv je podal med terenskim obiskom kmetije mladega sadjarskega para Vučetić v vasi Parcane v občini Varvarin, ob tem pa je napovedal tudi skorajšnji obisk komisarke v Beogradu.

Ob komentarju njenih besed je Vučić v svojem slogu dodal, da bi v primeru ciničnosti ali nevljudnosti lahko dejal, da bi Marta Kos »raje videla nekatere ovce kot konje«, vendar se bo tega vzdržal. Sporočil je, da naj v Bruslju opravljajo svoje delo, saj so očitno »sami sebi dovolj«, Srbiji pa zaželel nadaljevanje evropske poti, hitrejšo rast in razvoj.

Marta Kos je s temi besedami razburila Vučića: »Trojanski konji, države, ki bi nas spodkopavale od znotraj, ne smejo postati članice EU.« FOTO: Omar Havana Reuters

Glede napredovanja Srbije pri vstopanju v Unijo je zmanjšal pričakovanja in ocenil, da odpiranje novih pogajalskih poglavij tako ali tako ne zanima nikogar razen njega. Ob tem se je ponovno dotaknil izjave predsednika hrvaškega sabora Gordana Jandrokovića, ki je napovedal opozorilo zahodnim zaveznikom glede sodobne napadalne oborožitve Srbije. Vučić se mu je zgolj ironično zahvalil ter dodal, da bo Srbija še naprej krepila obrambo za odvračanje morebitnih agresorjev.