Maščevanje Irana, gori ves Bližnji vzhod: zadete ameriške baze in luksuzni hoteli, tudi Burj Al Arab (VIDEO)

Po navedbah iranskih virov je bil včeraj v napadih ZDA in Izraela ubit iranski verski voditelj, ajatola Ali Hamenej​. Iranske oblasti podrobnosti še niso v celoti pojasnile, vendar je Islamska revolucionarna garda že sprožila obsežno vojaško operacijo proti ameriškim in izraelskim ciljem. Gre za povračilni napad, poročajo svetovni mediji. Iranska tiskovna agencija poroča, da je bilo dosedaj napadenih 27 ameriških vojaških oporišč ter več izraelskih varnostnih objektov.

Eksplozije v Dohi in Manami

Prebivalci katarske prestolnice Doha so v zgodnjih jutranjih urah poročali o več glasnih eksplozijah. Televizijska mreža Al Jazeera je navedla, da je bilo slišati najmanj enajst detonacij. Oblasti za zdaj še niso objavile podatkov o morebitnih žrtvah. Podobna poročila prihajajo tudi iz bahrajnske prestolnice Manama, kjer so očividci poročali o najmanj štirih močnih eksplozijah. Na družbenih omrežjih so se pojavile fotografije poškodovanega luksuznega hotela. Bahrajn sicer gosti pomembno ameriško pomorsko oporišče, kar državo uvršča med ključne strateške točke v regiji za napad.

Napaden tudi Dubaj

Tudi v Dubaju so v zadnjih 24 urah zabeležili več eksplozij. Po navedbah oblasti je brezpilotni letalnik, domnevno iz Irana, povzročil požar na fasadi znamenitega hotela Burj Al Arab, ene najbolj prepoznavnih stavb v Združenih arabskih emiratih. Vladni urad za medije je sporočil, da je bila naprava prestrežena, ostanki pa so zanetili manjši požar, ki so ga gasilci hitro omejili. Poškodovanih naj ne bi bilo. Manjši požar je izbruhnil tudi v hotelu Fairmont Dubai, prav tako po domnevnem napadu z brezpilotnikom.

Po iranskih navedbah naj bi bili napadi sicer usmerjeni predvsem na ameriška vojaška oporišča, pa tudi na izraelske varnostne komplekse. Uradni odzivi Washingtona in Tel Aviva so za zdaj zadržani, mednarodna skupnost pa poziva k umiritvi razmer. Analitiki opozarjajo, da bi nadaljnje stopnjevanje lahko hitro ogrozilo svetovne energetske tokove in globalno varnost.