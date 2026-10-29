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Mate razkril, kako so mu ukradli tri milijone evrov vrednega Bugattija: »Videl sem, da gre proti Sloveniji« (VIDEO)

Hrvaški podjetnik je razkril podrobnosti nenavadne kraje, ki se je končala s policijsko akcijo v Avstriji.
Mate Rimac FOTO: Osebni Arhiv
Mate Rimac FOTO: Osebni Arhiv
Kaja Grozina
 29. 10. 2026 | 18:06
3:05
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Hrvaški podjetnik Mate Rimac je po odmevni kraji svojega luksuznega Bugattija Chirona, vrednega približno tri milijone evrov, razkril podrobnosti dogodka, ki je sprožil mednarodno policijsko akcijo. V videoposnetku je priznal, da je ključe pustil kar v avtomobilu. »Verjeli ali ne, da, avtomobil so mi včeraj ukradli. Seveda sem ga dobil nazaj,« je povedal Rimac, ki pravi, da je zaradi občutka varnosti na Hrvaškem ključe svojih dragocenih vozil že leta puščal v avtomobilih.

Pojasnil je, da zaposleni avtomobile pogosto premikajo in preizkušajo, zato jim je želel olajšati delo. Tokrat pa je njegovo zaupanje izkoristil nepovabljeni obiskovalec. »Avtomobil je bil zunaj, moški pa je preprosto prišel in se odpeljal,« je opisal dogodek. Zanimivo je, da kraje sprva sploh ne bi opazili. Rimčeve avtomobile namreč pogosto uporabljajo tudi sodelavci, na izginotje Bugattija pa jih je opozoril človek, ki je prepoznal domnevnega storilca. Ko so ugotovili, da avtomobila res ni, so prek telemetrijskega sistema začeli spremljati njegovo lokacijo. Podatki so pokazali, da se tat pelje proti Sloveniji.

Rimac se je odločil ukrepati tudi sam. »Bil sem tik ob svojem porscheju 911, ki je imel poln rezervoar. Pritisnil sem na plin in se odpravil za njim, saj je imel že uro prednosti,« je razkril. Med zasledovanjem je spremljal tudi količino goriva v ukradenem Bugattiju. Upal je, da bo vozniku zmanjkalo bencina, vendar je ta na poti natočil gorivo in nadaljeval vožnjo proti Avstriji.

Osumljenca ne bo kazensko preganjal 

Beg se je končal v sredo nekaj po 19. uri, ko so avstrijski policisti avtomobil izsledili na bencinskem servisu ob avtocesti A9 v bližini Gradca. Prijeli so 36-letnega hrvaškega državljana, ki je med zaslišanjem krajo priznal. V iskanju vozila so sodelovali tudi slovenski policisti. Rimac se je z osumljencem pozneje srečal na policijski postaji. Po njegovih besedah mu je moški pojasnil, da je v podjetje prišel iskat zaposlitev, nato pa zagledal avtomobil s ključem in se odločil, da ga odpelje. Njegov cilj naj bi bila Nemčija.

Podjetnik je ob tem presenetil z odzivom, saj je dejal, da osumljenca osebno ne želi kazensko preganjati. »Upam, da bo ta človek v redu,« je povedal. Pojasnil je, da bodo primer kljub temu obravnavali pristojni organi. Bugatti je bil med krajo nekoliko poškodovan, vendar Rimca to ne skrbi. Pomembneje se mu zdi, da se nihče ni poškodoval. Ob koncu se je zahvalil policistom, še posebej avstrijskim, in priznal, da je iz dogodka potegnil pomemben nauk: ključev v avtomobilih ne bo več puščal.

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