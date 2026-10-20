Mati pustila sinova sama v gorah, ker sta »jamrala«, in odšla proti vrhu (FOTO)

Mati je na planinski poti pustila sama svoja sinova, stara osem in 14 let, ker naj bi »jamrala« in nista želela nadaljevati poti. Sama se je nato odpravila proti vrhu, otroka pa sta v megli ostala ob poti. Dogodek se je zgodil v gorovju Bieszczady na jugu Poljske. Skupina pohodnikov poljskega turističnega združenja PTTK iz Rzeszowa je nad krajem Muczne nenadoma zaslišala otroški jok in kričanje. Ob poti sta stala prestrašena dečka, osemletnik je jokal, ob njem pa je bil njegov 14-letni brat.

Povedala sta, da ju je mama pustila tam in odšla naprej proti vrhu. Po njunih besedah jima je naročila, naj počakata približno 15 minut, če nočeta hoditi naprej in bosta »jamrala«. A sama sta ostala precej dlje. Do vrha naj bi bilo od tega mesta še približno uro hoje.

Razmere niso bile prijazne. Nad območjem je visela gosta megla, zato so bili pohodniki nad prizorom še toliko bolj osupli. Dečka so vzeli pod svoje okrilje in počakali na njuno mamo. Po približno četrt ure se je pojavila ženska, ki je bila po navedbah pohodnikov videti telesno dobro pripravljena. Mlajši sin jo je prijel za roko in prenehal jokati.

Ko so jo vprašali, kako je lahko mladoletna otroka pustila sama v gorah in v takšnem vremenu, je po navedbah PTTK hladno odgovorila, da je odšla le za kratek čas, ker je želela nadaljevati višje, otroka pa naj bi jo silila, da opusti načrtovani cilj. Pri PTTK so bili nad njenim odzivom zgroženi. Zapisali so, da pri njej niso opazili posebnega občutka krivde ali zavedanja resnosti položaja. Opravičilo naj bi izrekla šele, ko jo je eden od pohodnikov opozoril, da bi se lahko zadeva končala tudi s postopkom pred pristojnimi organi.

Dogodek so prijavili lokalnim oblastem, primer pa je na Poljskem sprožil burno razpravo o odgovornosti staršev in varnosti otrok v gorah.