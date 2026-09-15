Mati treh otrok se je zgrudila pred zaklenjenimi vrati urgence: mimoidoči so jo oživljali, bori se za življenje

O pretresljivem primeru poročajo s hrvaškega otoka Brač. 38-letna mati treh otrok se je zaradi težav s srcem odpravila po pomoč na urgenco v Supetru, a tam naletela na zaklenjena vrata. Kmalu zatem se je zgrudila pred ambulanto, na mrzlem betonu pa so jo začeli oživljati njen brat in mimoidoči.

Zdaj se v splitski bolnišnici bori za življenje

»Če bi bil takrat nekdo v ambulanti, bi se danes pogovarjal s svojo sestro, namesto da trepetamo za njeno življenje,« je za Dalmatinski portal povedal njen brat Dinko Barhanović. Njegova sestra Andrea je mati treh otrok, najmlajši sin ima komaj šest mesecev. Najstarejši otrok je začel obiskovati srednjo šolo, srednji pa peti razred osnovne šole.

Pred vrati urgence padla v nezavest

Andrea se je v noči na 6. september slabo počutila zaradi težav s srcem in okoli polnoči odšla do urgence. Ko je prispela, je ugotovila, da so vrata zaklenjena. Poklicala je brata, ki je po njegovih besedah tja prispel v nekaj minutah. Skozi okno je videl prazno, zatemnjeno ambulanto, pred njo pa svojo sestro, ki je nezavestna ležala na tleh. Začel je razbijati po vratih in klicati na pomoč. Pridružili so se mu mimoidoči, nato pa so poklicali številko 112. Dispečerji so jih po telefonu usmerjali, kako naj Andreo oživljajo. Pozneje je prišel tudi zdravstveni tehnik, ki tisti večer sicer ni bil v službi, nato pa še ekipa nujne medicinske pomoči, ki se je vračala z druge intervencije. Ko so reševalci prišli do nje, so po nekaj minutah zaznali utrip. S helikopterjem so jo odpeljali v KBC Split. Njen brat ocenjuje, da je agonija trajala dlje kot uradno navedenih približno deset minut.

Brat ne krivi reševalcev, ampak sistem

Barhanović je poudaril, da zdravnici in reševalcem ničesar ne očita. Njegova kritika leti na organizacijo sistema. Po njegovih besedah ima celoten Brač dva tima nujne pomoči, od katerih je le eden z zdravnikom. Sprašuje se, kako je mogoče, da ima kraj z več tisoč prebivalci, še posebej v turistični sezoni, ponoči zaklenjena vrata urgence.

Obrnil se je na županijske in lokalne oblasti ter odgovorne v zdravstvu in zahteval spremembe. »Ne iščemo privilegijev, ampak nekaj, kar bi moralo biti osnovna pravica vsakega človeka: da je pomoč dostopna takrat, ko je življenje ogroženo,« je poudaril.

Andrea je medtem še vedno v kritičnem stanju. V bolnišnici so ji poleg težav s srcem diagnosticirali tudi pljučnico, priključena je na respirator. Njena družina že osmi dan čaka in upa, da se bo vrnila domov.

Direktor zavoda za nujno medicinsko pomoč Leo Luetić je pojasnil, da je bila dežurna ekipa v času dogodka na drugi intervenciji. Ko so prejeli obvestilo, da se je pacientka zgrudila, naj bi ekipa pod nujno vožnjo do nje prispela v osmih minutah, začela z oživljanjem ter organizirala helikopterski prevoz v Split. Dodal je, da je v turistični sezoni v Supetru organiziran še dodaten tim, vendar ta dela le med 10. in 22. uro.