Skrajne vremenske razmere v sosednjih državah, 29-letnika do smrti povozil plug

Ne le pri nas, tudi pri naših severnih sosedih je zima danes pokazala zobe. Najhuje je bilo na vzhodu Avstrije, kjer so zaradi obilice novozapadlega snega številni vozniki obtičali na cestah, nekaj časa je bilo zaprto tudi avstrijsko glavno letališče na Dunaju. Prva letala so lahko pristala oziroma vzletela šele po poldnevu. Nova snežna pošiljka je številne težave povzročala tudi na avstrijskem Štajerskem. Tam je ponekod zapadlo do 20 centimetrov snega. Na cestah so obtičali tovornjaki, na nekaterih območjih je prišlo tudi do izpadov električne energije. V kraju Linz v avstrijski zvezni deželi Zgornja Avstrija se je včeraj zjutraj zgodila nesreča, v kateri je umrl 29-letni moški. Po poročanju Kronen Zeitunga je delavec zimske službe okoli 7.30 med čiščenjem snega v stanovanjskem naselju s snežnim plugom zbil in smrtno poškodoval sodelavca. Četudi so na kraj dogodka kmalu prispeli reševalci, nesrečnemu moškemu niso mogli več pomagati.

Zaradi obilne snežne pošiljke je bilo včeraj več ur zaprto tudi osrednje avstrijsko letališče.

In če se v Avstriji borijo s snegom, so se slabih 1000 kilometrov južneje, natančneje v večjem delu Dalmacije, morali od četrtka zvečer ukvarjati z obilnim dežjem. To regijo na jugu Hrvaške je namreč prizadel ciklon z orkanskim vetrom, nevihtami in močnim deževjem ter plimskimi valovi. Zahodni del Omiša je bil tako povsem pod vodo. V Kaštelih so naraslo vodo poskušali zaustaviti z obrambnimi nasipi iz desk in vreč peska. Tam so se lahko samo držali za glavo, saj, kot je povedala ena od krajank, jim še ni uspelo sanirati še niti škode od prejšnje nevihte. »Počutim se kot v vojni,« je opisala trenutno stanje. Morje je zalilo tudi del Zadra in Trogirja.