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Med Netanjahujevim govorom pred OZN diplomati množično odhajali iz dvorane, a poglejte, kdo je ostal (VIDEO)

Govor izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja pred Generalno skupščino OZN je sprožil množičen odhod delegatov iz dvorane.
Delegati so množično odhajali. FOTO: Jeenah Moon Reuters

Delegati so množično odhajali. FOTO: Jeenah Moon Reuters

Delegates from Greece attend Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu's address during the 81st United Nations General Assembly in front of the empty seats of the Iranian delegation, where a portrait of late military commander Qassem Soleimani is displayed, at UN headquarters in New York City, US, September 24, 2026. REUTERS/Jeenah Moon FOTO: Jeenah Moon Reuters

Delegates from Greece attend Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu's address during the 81st United Nations General Assembly in front of the empty seats of the Iranian delegation, where a portrait of late military commander Qassem Soleimani is displayed, at UN headquarters in New York City, US, September 24, 2026. REUTERS/Jeenah Moon FOTO: Jeenah Moon Reuters

FOTO: Jeenah Moon Reuters

FOTO: Jeenah Moon Reuters

FOTO: Jeenah Moon Reuters

FOTO: Jeenah Moon Reuters

Delegati so množično odhajali. FOTO: Jeenah Moon Reuters
Delegates from Greece attend Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu's address during the 81st United Nations General Assembly in front of the empty seats of the Iranian delegation, where a portrait of late military commander Qassem Soleimani is displayed, at UN headquarters in New York City, US, September 24, 2026. REUTERS/Jeenah Moon FOTO: Jeenah Moon Reuters
FOTO: Jeenah Moon Reuters
FOTO: Jeenah Moon Reuters
G. P.
 25. 9. 2026 | 09:54
 25. 9. 2026 | 09:54
2:43
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Napeto je bilo že v trenutku, ko je Benjamin Netanjahu stopil za govornico. Del delegatov je začel zapuščati dvorano, medtem ko so njegovi podporniki v galeriji vstali in mu zaploskali. Izraelski premier se je na odhod delegatov odzval ostro in tiste, ki so odšli, označil za »moralne strahopetce«. Nato je nadaljeval z zagovorom izraelskih vojaških operacij v Iranu in Gazi ter poudaril, da po njegovem Izrael pri tem nima druge izbire.

FOTO: Jeenah Moon Reuters
FOTO: Jeenah Moon Reuters

Vučić je ostal in prisluhnil, Janša vabljen neposredno v Izrael

Posebno pozornost je na družbenih omrežjih pritegnil posnetek Aleksandra Vučića. Srbski predsednik je govoru prisostvoval in med množičnim odhajanjem drugih delegatov ostal na svojem mestu, čeprav se je oziral čez ramo. Iz njegovega izraza na obrazu ni moč razbrati kakšno je njegovo mnenje o dogajanju, ampak že dejstvo, da je ostal, pošilja določeno sporočilnost.

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Janša v New Yorku z Netanjahujem: govorila sta o tesnejšem sodelovanju, povabil ga je tudi v Izrael (VIDEO)

Tik pred nastopom pred Generalno skupščino pa se je Netanjahu osebno sestal z našim premierjem Janezom Janšo, poleg njega pa si je vzel čas še za grškega premierja. Janša in Netanjahu sta govorila o nadgradnji odnosov med Slovenijo in Izraelom, gospodarskem in tehnološkem sodelovanju ter investicijah. Netanjahu je Janšo povabil tudi na obisk v Izrael.

Govor v znamenju Irana in Gaze, nasprotnike označil za strahopetce

Netanjahu je največji del govora namenil Iranu, izraelskim vojaškim operacijam in kritikam držav, ki Izrael obtožujejo nesorazmerne uporabe sile. Zahvalil se je Donaldu Trumpu za podporo Izraelu in poudaril, da je bila odločitev za napade na iranske jedrske objekte po njegovem nujna. 

Med govorom je pokazal tudi pozivnik in napravo Starlink, s čimer je želel ponazoriti izraelske operacije proti Hezbolahu in hkrati poudariti pomen dostopa do informacij v Iranu. Dejal je, da je bila odločitev za napade na iranske jedrske objekte zanj ena najlažjih, kar jih je sprejel kot premier, saj je po njegovih besedah šlo za vprašanje preživetja Izraela. Obenem je obtožbe o genocidu v Gazi označil za »laž stoletja« ter obsodil tudi Katar in Turčijo zaradi njune politike do Izraela.

FOTO: Jeenah Moon Reuters
FOTO: Jeenah Moon Reuters

Zanimiv je tudi detajl, da niso odšli vsi arabski predstavniki. Združeni arabski emirati, ki imajo z Izraelom diplomatske odnose v okviru Abrahamovih sporazumov, so po poročanju prav tako ostali v dvorani.

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