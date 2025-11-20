Med podnebno konferenco izbruhnil požar, tam tudi slovenska delegacija (VIDEO)

Na prizorišču podnebne konference v Belemu je na območju tako imenovane modre cone, kjer so postavljeni paviljoni držav, izbruhnil požar. Po informacijah s prizorišča so morali delegati zapustiti območje konference, med njimi tudi slovenska delegacija. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP so na kraj dogodka že prispeli gasilci, dim pa se vali tudi izven konferenčne stavbe. Zagorelo je sicer med potekom intenzivnih pogajanj na podnebni konferenci, ko si ministri držav tik pred petkovim uradnim zaključkom konference prizadevajo za prekinitev zastoja pri več ključnih vsebinskih točkah, kot je sprejetje globalnega načrta za prehod od fosilnih goriv, financiranja podnebnih ukrepov in trgovinskih ukrepov.

Slovenski minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer je pred požarom napovedal, da bo Slovenija na dogodku vnovič podprla poziv za vključitev načrta za odpravo fosilnih goriv v zaključne dokumente. Ob tem se je dotaknil tudi področja podnebnih financ in spomnil na lani na podnebni konferenci v Bakuju sprejeti novi finančni cilj držav, na podlagi katerega morajo bogate države državam v razvoju do leta 2035 zagotoviti 300 milijard dolarjev letno za financiranje ukrepov blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe. Na letošnji konferenci pa si nekatere države v razvoju prizadevajo za krepitev tega cilja.

»EU ostaja zavezana izpolnitvi tega cilja, vendar je že sedaj največja donatorka podnebnih finance in zato ne moremo sprejeti novih finančnih obveznosti iz tega naslova,« je pojasnil stališče držav sedemindvajseterice.