  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
V BRAZILIJI

Med podnebno konferenco izbruhnil požar, tam tudi slovenska delegacija (VIDEO)

Po informacijah s prizorišča so morali delegati zapustiti območje konference, tudi naši.
Zagorelo je na območju t. i. modre cone. FOTO: Afp
Zagorelo je na območju t. i. modre cone. FOTO: Afp
STA, B. K. P.
 20. 11. 2025 | 19:15
 20. 11. 2025 | 19:24
1:45
A+A-

Na prizorišču podnebne konference v Belemu je na območju tako imenovane modre cone, kjer so postavljeni paviljoni držav, izbruhnil požar. Po informacijah s prizorišča so morali delegati zapustiti območje konference, med njimi tudi slovenska delegacija. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP so na kraj dogodka že prispeli gasilci, dim pa se vali tudi izven konferenčne stavbe. Zagorelo je sicer med potekom intenzivnih pogajanj na podnebni konferenci, ko si ministri držav tik pred petkovim uradnim zaključkom konference prizadevajo za prekinitev zastoja pri več ključnih vsebinskih točkah, kot je sprejetje globalnega načrta za prehod od fosilnih goriv, financiranja podnebnih ukrepov in trgovinskih ukrepov.

Slovenski minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer je pred požarom napovedal, da bo Slovenija na dogodku vnovič podprla poziv za vključitev načrta za odpravo fosilnih goriv v zaključne dokumente. Ob tem se je dotaknil tudi področja podnebnih financ in spomnil na lani na podnebni konferenci v Bakuju sprejeti novi finančni cilj držav, na podlagi katerega morajo bogate države državam v razvoju do leta 2035 zagotoviti 300 milijard dolarjev letno za financiranje ukrepov blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe. Na letošnji konferenci pa si nekatere države v razvoju prizadevajo za krepitev tega cilja.

»EU ostaja zavezana izpolnitvi tega cilja, vendar je že sedaj največja donatorka podnebnih finance in zato ne moremo sprejeti novih finančnih obveznosti iz tega naslova,« je pojasnil stališče držav sedemindvajseterice.

Več iz teme

Cop30Podnebna konferencapožarBojan Kumerpodnebne spremembe
ZADNJE NOVICE
20:25
Bulvar  |  Domači trači
VIETNAM

Jerca Legan pokazala pogum in moč, poglejte, kako se je spopadala s plameni (VIDEO)

Izjemno radovedna popotnica je bila tokrat v Vietnamu.
20. 11. 2025 | 20:25
20:00
Novice  |  Nedeljske novice
TEHNOLOGIJA

Bognedaj, da bi crknilo jabolko

Ko pozabimo geslo (passcode) za dostop do iphona, je edina rešitev ponastavitev naprave in obnovitev podatkov iz varnostne kopije
20. 11. 2025 | 20:00
19:15
Novice  |  Svet
V BRAZILIJI

Med podnebno konferenco izbruhnil požar, tam tudi slovenska delegacija (VIDEO)

Po informacijah s prizorišča so morali delegati zapustiti območje konference, tudi naši.
20. 11. 2025 | 19:15
19:05
Lifestyle  |  Stil
NADLEGA

Od kod ves prah v stanovanju

Brisanje te drobne nadlege se zdi kot neskončno Sizifovo delo, saj se kljub rednemu čiščenju pojavi praktično čez noč.
20. 11. 2025 | 19:05
18:25
Bulvar  |  Domači trači
IZTOK GARTNER

Provokativni slovenski voditelj se je zaročil: Rekla je »da«

Njuna ljubezenska pravljica traja že več mesecev.
20. 11. 2025 | 18:25
18:12
Bulvar  |  Glasba in film
NOVA SKLADBA

Ansambel Wow išče ključ do srca

Mladi glasbeniki predstavljajo novo polko z naslovom Ključavničar.
Mojca Marot20. 11. 2025 | 18:12

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Kako deluje trg ukradenih podatkov

V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
17. 11. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
17. 11. 2025 | 11:41
Promo
Novice  |  Slovenija
Avtomobilizem

Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 13:31
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

Slovensko podjetje, ki stoji za enim največjih energetskih dosežkov

RIKO uresničuje vizijo trajnostnega razvoja z naprednimi energetskimi projekti, ki združujejo visoko tehnologijo, zanesljivost in okoljsko odgovornost.
1. 11. 2025 | 08:46
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Kako deluje trg ukradenih podatkov

V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
17. 11. 2025 | 09:37
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
17. 11. 2025 | 11:41
Promo
Novice  |  Slovenija
Avtomobilizem

Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 13:31
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

Slovensko podjetje, ki stoji za enim največjih energetskih dosežkov

RIKO uresničuje vizijo trajnostnega razvoja z naprednimi energetskimi projekti, ki združujejo visoko tehnologijo, zanesljivost in okoljsko odgovornost.
1. 11. 2025 | 08:46
Promo
Novice  |  Slovenija
TO SO STATISTIKE

Rekordna rast napadov: pogoste tarče tudi Slovenci

Digitalna trdnjava ali odprta vrata? Kaj v resnici odloča, ali bo podjetje jutri še poslovalo?
Promo Delo20. 11. 2025 | 14:36
Promo
Novice  |  Slovenija
KRIPTOVALUTE

Do bitcoinov kar na Petrolu: varno, pregledno in brez posrednikov

Slovenija je ena redkih držav v Evropi, kjer lahko bitcoin kupite na Petrolu, kar omogoča podjetje Bitins s predplačniškimi kuponi za kriptovalute.
1. 11. 2025 | 15:09
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
LOKALNA HRANA

Preverite, kaj se skriva v krompirčku in burgerjih

Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
17. 11. 2025 | 08:52
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Novost za vse, ki iščete nove možnosti za investiranje

UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 09:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POHODNIŠTVO

Kako se je obnesla skandinavska legenda zimskih dni

V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
1. 11. 2025 | 14:25
Promo
Lifestyle  |  Stil
ALGORITMI

Se zavedate, da vplivajo na vaš okus za hrano?

Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:42
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Ali vaš denar dela za vas ali proti vam?

Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
Promo Slovenske novice20. 11. 2025 | 15:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
IZVOZ

Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
Promo Slovenske novice1. 11. 2025 | 10:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
Promo Slovenske novice19. 11. 2025 | 08:38
Promo
Novice  |  Slovenija
TEDEN SLOVENSKE HRANE

Ne boste verjeli, kaj vse so potnikom delili na vlakih

Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
Promo Slovenske novice18. 11. 2025 | 10:37
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA

Kaj je Osgood-Schlatter sindrom? Simptomi in zdravljenje

Osgood-Schlatter sindrom je pogosta poškodba pri mladih športnikih. Zakaj nastane, kako jo prepoznati in zakaj je ključna ciljno usmerjena fizioterapija?
1. 11. 2025 | 09:11
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ADVENTNI SEJMI

Slovenci množično v Zagreb

Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:56
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Trije meseci življenja po vojaško (video)

V Slovenski vojski trenutno služi 6246 pripadnikov in pripadnic v stalni sestavi, 1282 pa jih uniformo z enakim ponosom nosi v rezervni sestavi. Skupaj jih je 7528. To je 7528 posameznikov, ki jih povezuje en sam cilj: služiti domovini s srcem pod uniformo.
1. 11. 2025 | 14:01
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Družina iz Zagreba s prav posebno zgodbo

Klinika Ortoimplant DENTAL SPA uvaja personaliziran pristop All-on-X, ki spreminja pogled na zdravljenje najzahtevnejših primerov brezzobosti.
17. 11. 2025 | 08:23
Promo
Lifestyle  |  Stil
KULINARIKA

To je sodelovanje, ki ga ni pričakoval nihče

Ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
SVEŽE

Poznate zgodbo tega malega bombona?

Kako so mentol, evkaliptus in vitamin C postali simbol svežine v sezoni prehladov.
Promo Delo19. 11. 2025 | 15:26
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki