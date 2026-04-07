ARTEMIS 2

Med preletom Lune je bila posadka nedosegljiva 40 minut, zdaj se vračajo domov

Astronavti Artemis 2 se vračajo proti Zemlji. Domov naj bi se vrnili v petek.
Član posadke misije Artemis II: Jeremy Hansen, Reid Wiseman, Christina Koch in Victor Glover na krovu vesoljskega plovila Orion. FOTO: Handout Afp

Artemis 2 FOTO: Gm/zx Igd

Pogled na Luno in Zemljo, ko se vesoljsko plovilo Orion v misiji Artemis II približuje svoji največji oddaljenosti od Zemlje. FOTO: Nasa Via Reuters

FOTO: Handout Afp

Kontrolorji leta misije Artemis II v beli kontrolni sobi za polete v Johnsonovem vesoljskem centru v Houstonu v Teksasu spremljajo vesoljsko plovilo Orion. FOTO: Ronaldo Schemidt Afp

 FOTO: Nasa Via Reuters

Nasina astronavtka in specialistka misije Artemis II Christina Koch skozi eno od glavnih oken kabine vesoljskega plovila Orion zre proti Zemlji, medtem ko posadka potuje proti Luni. FOTO: Nasa Via Reuters

STA, N. Č.
 7. 4. 2026 | 07:21
Astronavti misije Artemis 2, ki so ponoči obleteli Luno in opazovali popoln sončni mrk, so na poti nazaj na Zemljo. Prvič po več kot pol stoletja so videli oddaljeno stran Lune. Na Zemljo naj bi se vrnili v petek, ko naj bi vesoljsko plovilo Orion pristalo v morju.

Astronavti, ki so ponoči preleteli nevidno stran Lune, so na svoji poti dosegli razdaljo, s katero so se od Zemlje oddaljili dlje kot katerikoli človek doslej.

Med preletom Lune je bila posadka nedosegljiva približno 40 minut, je sporočila NASA. »Se vidimo na drugi strani,« je pred tem iz vesoljskega plovila Orion dejal astronavt Victor Glover.

Artemis 2 FOTO: Gm/zx Igd
Poveljnik misije Reid Wiseman dejal, da je posadka vesoljskega plovila Orion »videla prizore, ki jih še noben človek ni videl«, medtem ko je pilot Victor Glover dejal, da »ni pridevnikov«, ki bi opisali, kaj so opazovali, poroča BBC.

FOTO: Handout Afp
Astronavte je ponoči prek video klica poklical ameriški predsednik Donald Trump in jim izrekel čestitke ter jih po pristanku na Zemlji povabil na sprejem v Belo hišo.

 FOTO: Nasa Via Reuters
»Danes ste zapisali zgodovino in vso Ameriko naredili resnično ponosno, neverjetno ponosno,« je Trump dejal Američanom Reidu Wisemanu, Victorju Gloverju in Christini Koch ter Kanadčanu Jeremyju Hansenu.

Nasina astronavtka in specialistka misije Artemis II Christina Koch skozi eno od glavnih oken kabine vesoljskega plovila Orion zre proti Zemlji, medtem ko posadka potuje proti Luni. FOTO: Nasa Via Reuters
Astronavti so prej neimenovani lunin krater poimenovali po pokojni ženi svojega poveljnika Wisemana. Krater - svetla pega na Luni - se bo odslej imenoval krater Carroll, je iz kapsule Orion čustveno sporočil kanadski astronavt Jeremy Hansen.

Prva človeška odprava proti Luni po 50 letih se je s kapsulo Orion na raketi Space Launch System iz ameriškega vesoljskega izstrelišča Cape Canaveral odpravila v sredo zvečer. Približno 24 ur kasneje je s posebnim manevrom zapustila zemeljsko orbito in odtlej poslala več posnetkov Zemlje in vesolja.

ZADNJE NOVICE
07:35
Šport  |  Tekme
BITKA VELIKANOV

Spektakel v ligi prvakov: Real proti Bayernu za polfinale

Večer velikih tekem prinaša napete obračune in boj za mesto med najboljšimi štirimi.
7. 4. 2026 | 07:35
07:27
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Francoski makaroni: okusno in hitro kosilo, v katerem porabimo ostanke velikonočne šunke (VIDEO)

Preprosto in hitro kosilo: francoski makaroni so kremasta jed s šunko, h kateri se boste vedno znova vračali.
Odprta kuhinja7. 4. 2026 | 07:27
07:25
Bulvar  |  Domači trači
VRNITEV LUŽE

Spektakel v Planici: padci, smeh in nepozaben zaključek zime (FOTO)

Po sedmih letih se je legendarna prireditev vrnila pod letalnico in znova navdušila množico.
7. 4. 2026 | 07:25
07:21
Novice  |  Svet
ARTEMIS 2

Med preletom Lune je bila posadka nedosegljiva 40 minut, zdaj se vračajo domov

Astronavti Artemis 2 se vračajo proti Zemlji. Domov naj bi se vrnili v petek.
7. 4. 2026 | 07:21
07:05
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
15-LETNI DIJAK

Nove srhljive podrobnosti: napad na dijakinjo prenašal v živo

Petnajstletni Slovenec se je na spletu pogovarjal z Madžarom. Žrtve, ki jo je porezal s kuhinjskim nožem, ni poznal.
Andrej Bedek7. 4. 2026 | 07:05
06:45
Novice  |  Slovenija
VELIKONOČNI PONEDELJEK

V Mirni Peči in pred Bogom vsi enaki: zbralo se je 18.000 motoristov (FOTO)

Tradicionalni blagoslov motorjev je tudi letos privabil množico obiskovalcev iz vse Slovenije.
Drago Perko7. 4. 2026 | 06:45

IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
Vsa merila arhitekture

Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
3. 4. 2026 | 14:17
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KULINARIKA

Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
3. 4. 2026 | 14:22
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBNOVA

Stara hiša, nov začetek: prenova, ki spreminja pogled na bivanje

Preverite zgodbo iz prve roke; v podkastu Prenovimo pogled preverite, kako se je arhitektka Ana Jerina lotila prenove družinske hiše.
30. 3. 2026 | 08:44
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BELJAKOVINE

Pet idej, kako v jedilnik vključiti več beljakovin

Po 40. letu se potrebe po beljakovinah povečajo. Preverite, koliko jih ženske potrebujejo in kako jih enostavno vključiti v prehrano.
30. 3. 2026 | 09:12
