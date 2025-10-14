  • Delo d.o.o.
TRAGEDIJA V ITALIJI

Med prisilno izselitvijo odjeknila eksplozija in ubila tri policiste

Nanje se je zrušila dvonadstropna hiša.
Najmanj 13 vojakov in policistov je bilo ranjenih (simbolična fotografija). FOTO: Yara Nardi/Reuters
Najmanj 13 vojakov in policistov je bilo ranjenih (simbolična fotografija). FOTO: Yara Nardi/Reuters
B. K. P.
 14. 10. 2025 | 08:11
 14. 10. 2025 | 08:29
1:11
Torek se je v italijanskem kraju Castel d'Azzano južno od Verone začel tragično. V eksploziji med poskusom prisilne izselitve ene od kmetij so bili ubiti trije karabinjerji, najmanj trinajst vojakov in policistov pa je bilo ranjenih.

Po prvih informacijah italijanskih medijev so policisti odšli na prizorišče, da bi pomagali izprazniti hišo, v kateri so živeli trije ljudje – dva moška in ženska, verjetno bratje in sestre –, ko je odjeknila močna eksplozija, zaradi katere se je zrušila celotna dvonadstropna stavba.

Policisti, ki so v tragediji izgubili življenje, so bili v času eksplozije v hiši, ki jih je pokopala pod seboj. Na kraju dogodka so bili tudi gasilci, ki so takoj začeli z reševanjem, a trojici niso mogli več pomagati.

Hiša je bila v eksploziji popolnoma uničena, policisti so dva brata aretirali, ženska, ki je bila z njima v hiši, je pobegnila in jo trenutno še iščejo. Kaj natanko se je dogajalo in kaj je privedlo do eksplozije, še ni znano.

izselitevpolicijaeksplozijaItalija
