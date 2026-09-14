Med Slovenci priljubljena banka tarča napada, razkriti podatki znanih oseb

Spletna stran Techcrunch je minuli vikend poročala o kibernetskem napadu na banko Revolut, ki jo uporabljajo tudi številni Slovenci. Po poročanju tega medija so pri Revolutu potrdili, da so nepooblaščeni tretji osebi razkrili občutljive podatke o strankah po tem, ko so prejeli goljufive zahteve. Te zahteve so bile poslane z legitimne e-poštne domene vladne organizacije, kar jih je razumljivo zavedlo. Kot piše omenjeni medij, so bili razkriti kontaktni podatki ter identiteta uporabnikov (naslovi, telefonske številke, kopije dokumentov za identifikacijo ...).

Odkupnina v višini 10 tisoč bitcoinov

S portala Visegrad 24 so danes na družbenem omrežju X zapisali, da so hekerji objavili osebne podatke več znanih uporabnikov. Po njihovih informacijah so obenem zahtevali tudi odkupnino v višini 10 tisoč bitcoinov. Če teh ne bodo dobili, so zagrozili, da bodo razkrili še več. S tem so dodatno pritisnili na podjetje, saj bi lahko nadaljnje objavljanje podatkov pomenilo škodo za še več uporabnikov. Cena enega bitcoina se sicer v zadnjih tednih giblje nekje med 65 in 70 tisoč evri. 10 tisoč bitcoinov ob vrednosti 70 tisoč evrov tako znese kar 700 milijonov evrov.

Po besedah Visegrada 24 so bili razkriti podatki teniškega igralca Alexandra Shevchenka, ki je trenutno 93. na ATP lestvici, in glavnega izvršnega direktorja spletne igralnice in stavnice Gamdom, Felixa Romerja. Objava podatkov prepoznavnih posameznikov je napadu dala še dodatno pozornost in povečala pritisk na Revolut. Kot so za Techcrunch povedali pri tej banki, je bilo prizadetih zelo omejeno število uporabnikov, ki so ji naknadno tudi kontaktirali. Niso pa točno povedali, koliko strank je doletel ta napad.