Med Slovenci priljubljeni mejni prehod v kaosu, zrušil se je del mostu pri Gradiški (FOTO)

»Pred pol ure je počil most na mejnem prehodu Gradiška. Na srečo ni poškodovanih,« je okoli 3. ure zjutraj sporočil bralec portala Index.hr. Informacijo je kmalu potrdil tudi Hrvaški avtoklub (HAK): »Zaradi poškodbe mostu med mejnima prehodoma Stara Gradiška (HR) in Bosanska Gradiška (BiH) je ves promet do nadaljnjega prekinjen,« so sporočili.

FOTO: Dejan Rakita/pixsell Pixsell

Kot je znano, je na starem mostu pod še nepojasnjenimi okoliščinami popustila konstrukcija ograje. To je povzročilo veliko varnostno tveganje, oblasti pa so morale prehod nujno zapreti tako za vozila kot za pešce.

Povečan promet na alternativnih prehodih

Zaprtje enega najbolj prometnih mejnih prehodov med Hrvaško ter Bosno in Hercegovino je takoj povzročilo preusmerjanje prometa in gnečo na okoliških poteh. Na mejnih prehodih Kostajnica, Kozarska Dubica in Gradina so že zjutraj zaznali povečan promet osebnih vozil pri izstopu iz Bosne in Hercegovine, poroča portal GPMaljevac.com.

Na drugih mejnih prehodih čakalne dobe za zdaj trajajo od 10 do 30 minut, a glede na pomen prehoda Gradiška čez dan pričakujejo precej večjo gnečo.