Med smrtnimi žrtvami požara na jugu Španije 12 tujih državljanov

Med 13 smrtnimi žrtvami požara, ki je minuli četrtek izbruhnil v bližini Almerie na jugu Španije, je 12 tujih državljanov, so po zaključku obdukcij sporočile španske oblasti. Sedem žrtev je bilo iz Velike Britanije, tri iz Belgije ter po ena iz Francije, ZDA ter Španije. Med smrtnimi žrtvami je bilo osem žensk in pet moških, so sporočile španske oblasti. Telesa umrlih so bila tako hudo ožgana, da so za identifikacijo žrtev morali odvzeti vzorce DNK.

Požar, ki je bil eden najbolj smrtonosnih v španski zgodovini, je izbruhnil minuli četrtek popoldan v občini Los Gallardos v provinci Almeria, v kateri živi veliko tujih državljanov. Ljudi so oblasti z ogroženih območij evakturale, gasilcem pa je požar z velikimi napori uspelo spraviti pod nazor, zato so se evakuirani prebivalci v nedeljo lahko začeli vračati na svoje domove. Ognjeni zublji so požgali okoli 7000 hektarjev površin.

Leta 2025 je bilo v požarih v Španiji uničenih več kot 393.000 hektarjev površin, kažejo podatki Evropskega informacijskega sistema za gozdne požare, kar je največ v novejši zgodovini Španije.