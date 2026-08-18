Meduze ustavile jedrske reaktorje

V francoski jedrski elektrarni Gravelines, ki stoji približno 20 kilometrov od mest Dunkerque in Calais, so pred dnevi zmanjšali delovanje zaradi meduz. Jedrska elektrarna ima šest jedrskih reaktorjev, vsak ima nazivno moč 900 MW, kar pomeni, da v njej ustvarijo približno 5,9 odstotka celotne francoske proizvodnje električne energije.
Za hlajenje uporabljajo vodo iz Severnega morja. Tokrat pa je jata meduz zamašila črpalke hladilnega sistema in povzročila zaustavitev treh reaktorjev. Na četrtem reaktorju so proizvodnjo električne energije zaradi meduz zmanjšali za polovico, peti pa je že pred dogodkom miroval zaradi načrtovanega remonta. Od šestih reaktorjev je v času poročanja o tem dogodku s polno močjo obratoval le eden.
Meduze elektrarne niso ohromile prvič. Podoben incident se je v Gravelinesu zgodil pred natanko enim letom, težave pa so imeli tudi leta 1990. Problem, ko morajo zaradi množičnega pojava meduz zaustaviti reaktor, pa ni le francoski, s tem so se srečevali tudi drugod po svetu.
Francija je ena od največjih evropskih proizvajalcev električne energije, predvsem iz jedrske energije proizvede 17 odstotkov električne energije v Evropski uniji; na prvem mestu je Nemčija, na tretjem Italija, na četrtem Španija. Francija ima 18 jedrskih elektrarn, v katerih obratuje 57 jedrskih reaktorjev; ti ustvarijo približno 70 odstotkov elektrike, ki jo proizvedejo v državi.
Dogodek opozarja na občutljivost obalne energetske infrastrukture za spremembe v morskem okolju.