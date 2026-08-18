Meduze ustavile jedrske reaktorje

V francoski jedrski elektrarni Gravelines, ki stoji približno 20 kilometrov od mest Dunkerque in Calais, so pred dnevi zmanjšali delovanje zaradi meduz. Jedrska elektrarna ima šest jedrskih reaktorjev, vsak ima nazivno moč 900 MW, kar pomeni, da v njej ustvarijo približno 5,9 odstotka celotne francoske proizvodnje električne energije.

Za hlajenje uporabljajo vodo iz Severnega morja. Tokrat pa je jata meduz zamašila črpalke hladilnega sistema in povzročila zaustavitev treh reaktorjev. Na četrtem reaktorju so proizvodnjo električne energije zaradi meduz zmanjšali za polovico, peti pa je že pred dogodkom miroval zaradi načrtovanega remonta. Od šestih reaktorjev je v času poročanja o tem dogodku s polno močjo obratoval le eden.

Težave že lani

Meduze elektrarne niso ohromile prvič. Podoben incident se je v Gravelinesu zgodil pred natanko enim letom, težave pa so imeli tudi leta 1990. Problem, ko morajo zaradi množičnega pojava meduz zaustaviti reaktor, pa ni le francoski, s tem so se srečevali tudi drugod po svetu.

Jata meduz je zamašila črpalke hladilnega sistema. FOTO: Sameer Al-doumy/Afp

Težava je le v tem, da je do zaustavitve reaktorjev v Gravelinesu zaradi meduz prišlo, ko se francoske jedrske elektrarne spopadajo še z dvema velikima težavama – s hudo vročino in nizkimi pretoki rek. Électricité de France (EDF), francosko državno elektroenergetsko podjetje in največji evropski proizvajalec električne energije iz jedrskih virov, je moral v zadnjih tednih zaradi visokih temperatur vode in hidroloških razmer omejevati proizvodnjo posameznih reaktorjev po vsej državi. Ob teh dogodkih v EDF poudarjajo, da jedrska varnost ni ogrožena: »Razmere nimajo nobenega vpliva na varnost objektov, osebja ali okolja.« Ukrepi so bili sprejeti »zaradi spoštovanja okoljskih predpisov, ki omejujejo segrevanje rek, uporabljenih za hlajenje jedrskih elektrarn«, njihov namen pa je »zaščita vodne flore in favne«.

Francija je ena od največjih evropskih proizvajalcev električne energije, predvsem iz jedrske energije proizvede 17 odstotkov električne energije v Evropski uniji; na prvem mestu je Nemčija, na tretjem Italija, na četrtem Španija. Francija ima 18 jedrskih elektrarn, v katerih obratuje 57 jedrskih reaktorjev; ti ustvarijo približno 70 odstotkov elektrike, ki jo proizvedejo v državi.