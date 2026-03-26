Mehiški okostnjaki v nogometni preobleki

V Ciudadu de Méxicu je 22. marca potekala znamenita parada catrin. Povorka se je vila od Angela neodvisnosti do Palače lepih umetnosti in je na ulice privabila množice obiskovalcev. Udeleženci, preoblečeni v značilne catrine – elegantne okostnjake, sicer povezane z mehiškim praznikom dneva mrtvih –, so tokrat svoje kostume dopolnili z nogometnimi motivi. Organizatorji so tradicionalni simbol namreč tematsko povezali s prihajajočim svetovnim prvenstvom 2026 in parado predstavili kot Catrinas Mundialistas. Dogodek je združil kulturno dediščino in športno evforijo, ki v Mehiki že narašča. »Želimo, da svet Mehiko doživi skozi njeno kulturo, energijo in ljudi,« so sporočili z mestne uprave.

Mehika bo svetovno prvenstvo gostila skupaj z ZDA in Kanado. Leta 2026 bo na turnirju prvič nastopilo 48 reprezentanc, kar je največ doslej. Posebno vlogo bo imel prav Ciudad de México, kjer bo na stadionu Azteca 11. junija odigrana otvoritvena tekma. Stadion bo s tem postal prvi v zgodovini, ki bo gostil tekme svetovnega prvenstva že tretjič – po letih 1970 in 1986. Parado Catrinas v prestolnici pripravljajo že več let, letos pa je dobila izrazito nogometno preobleko. Organizatorji so udeležence spodbujali tudi k uporabi recikliranih materialov pri izdelavi kostumov, s čimer so dogodku dodali še trajnostni vidik.

V zadnjih letih mestne oblasti parade močno spodbujajo in oglašujejo, saj gre za turistično atrakcijo, ki pomembno prispeva k obisku mesta in promociji mehiške kulture. Po ocenah organizatorjev bo prav kombinacija tovrstnih kulturnih dogodkov in svetovnega prvenstva v Mehiko privabila milijone turistov. Mesto se na to pripravlja tudi z izboljšavami infrastrukture, javnega prevoza in ponudbe, saj pričakujejo največji navijaški val v zgodovini države.