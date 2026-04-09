PRETRES V BELI HIŠI

Melania: Dovolj je laži! Epstein ni moj prijatelj in me ni predstavil Donaldu. Ničesar nisem vedela ...

Melania Trump zanika tesne povezave z Epsteinom.
Melania Trump je poudarila, da o njej in Epsteinu na družbenih omrežjih že leta krožijo ponarejene fotografije in lažne izjave. FOTO: Evan Vucci Reuters
STA, S. U.
 9. 4. 2026 | 21:45
Prva dama ZDA Melania Trump je danes v izjavi za javnost zanikala, da bi bila kadarkoli tesno povezana s pokojnim obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom. V izjavi pred kamerami v Beli hiši sicer ni pojasnila, zakaj to omenja ravno zdaj, poročajo tuje tiskovne agencije. »Laži, ki me povezujejo s sramotnim Jeffreyem Epsteinom, se morajo danes končati,« je poudarila. »Osebe, ki lažejo o meni, so brez etičnih standardov, ponižnosti in spoštovanja,« je nadaljevala v izjavi, ki jo mediji označujejo kot presenetljivo in nenavadno.

Prva dama slovenskega rodu je ob tem odločno zanikala kakršne koli povezave z Epsteinom, s katerim so njo in njenega soproga Donalda Trumpa v preteklosti večkrat fotografirali na družabnih dogodkih. »Nikoli nisem bila Epsteinova prijateljica. Z Donaldom sva bila občasno povabljena na iste zabave kot on, saj je prepletanje družbenih krogov v New Yorku in Palm Beachu pogosto,« je dejala.

Poudarila je, da o njej in Epsteinu na družbenih omrežjih že leta krožijo ponarejene fotografije in lažne izjave. »Bodite previdni, čemu verjamete. Te slike in zgodbe so popolnoma lažne,« je zatrdila.

Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

V blatu, mrazu in pod pritiskom: tu se kalijo pravi vodje

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Koliko časa je še »normalno«, preden postane razlog za skrb?

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 12:08
Lifestyle  |  Svetovalnica
Vsa merila arhitekture

Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
3. 4. 2026 | 14:17
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
8. 4. 2026 | 14:04
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
Novice  |  Slovenija
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 11:45
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Mnogi predolgo odlašajo, potem pa jih računi za ogrevanje močno udarijo

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
Šport  |  Odmevi
LEPA ZGODBA

Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
3. 4. 2026 | 08:49
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Bolečine v križu: zakaj se težava vedno znova vrača?

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Slovenske novice8. 4. 2026 | 08:53
Lifestyle  |  Izlet
KULINARIKA

Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
3. 4. 2026 | 14:22
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
Novice  |  Kmetijske novice
NASVET

Kako se uspešno znebiti bramorjev na vrtu

Kako se znebiti bramorjev in drugih škodljivcev na vrtu brez kemije? Rešitev so nematode.
9. 4. 2026 | 11:15
