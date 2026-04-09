Melania: Dovolj je laži! Epstein ni moj prijatelj in me ni predstavil Donaldu. Ničesar nisem vedela ...

Prva dama ZDA Melania Trump je danes v izjavi za javnost zanikala, da bi bila kadarkoli tesno povezana s pokojnim obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom. V izjavi pred kamerami v Beli hiši sicer ni pojasnila, zakaj to omenja ravno zdaj, poročajo tuje tiskovne agencije. »Laži, ki me povezujejo s sramotnim Jeffreyem Epsteinom, se morajo danes končati,« je poudarila. »Osebe, ki lažejo o meni, so brez etičnih standardov, ponižnosti in spoštovanja,« je nadaljevala v izjavi, ki jo mediji označujejo kot presenetljivo in nenavadno.

Prva dama slovenskega rodu je ob tem odločno zanikala kakršne koli povezave z Epsteinom, s katerim so njo in njenega soproga Donalda Trumpa v preteklosti večkrat fotografirali na družabnih dogodkih. »Nikoli nisem bila Epsteinova prijateljica. Z Donaldom sva bila občasno povabljena na iste zabave kot on, saj je prepletanje družbenih krogov v New Yorku in Palm Beachu pogosto,« je dejala.

Poudarila je, da o njej in Epsteinu na družbenih omrežjih že leta krožijo ponarejene fotografije in lažne izjave. »Bodite previdni, čemu verjamete. Te slike in zgodbe so popolnoma lažne,« je zatrdila.