Melania Trump gostila Aleša Musarja

Prva dama ZDA Melania Trump v Washingtonu gosti konferenco globalne koalicije za dobrobit otrok, na katero so bile vabljene soproge in soprogi voditeljev iz 45 držav. Med njimi je tudi soprog slovenske predsednice Aleš Musar, ki mu je slovensko veleposlaništvo ob tej priložnosti pripravilo sprejem in povabilo tudi ameriške Slovence. Konferenca z naslovom Skupaj za prihodnost (Fostering the Future Together), ki je včeraj potekala na zunanjem ministrstvu, danes pa bo v Beli hiši, promovira zdravo okolje za otroke, še posebej na področju izobraževanja, inovacij in tehnologije.

Konference se na pobudo prve dame udeležujejo predstavniki 45 držav, sodeluje pa tudi 28 tehnoloških organizacij, med njimi OpenAI, Microsoft, xAI, Meta, Palantir Adobe, Google in Zoom Communications. Gre za prizadevanje globalne koalicije držav pri krepitvi vloge otrok prek izobraževanja in tehnologije. Prva dama ZDA Melania Trump je svojo vizijo o ustanovitvi te pobude predstavila septembra lani ob 80. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov. Pobuda naj bi vključevala sodelovanje zasebnega sektorja na področju umetne inteligence, robotike in tehnologije veriženja blokov. Svetovalec prve dame ZDA Marc Beckman je na televiziji Fox to opisal kot mislišče z blagovno znamko, ki bi jo bilo mogoče prenesti v druge države.