Melania Trump jih je napela Jimmyju Kimmlu: »Dovolj je dovolj. Čas je, da ...«

Prva dama ZDA Melania Trump je pozvala ameriško televizijo ABC, naj ukrepa proti komiku Jimmyju Kimmlu, ki jo je v svoji oddaji prejšnji teden opisal kot »vdovo v pričakovanju«. Na družbenem omrežju X je med drugim zapisala, da je namen njegove sovražne retorike razdeliti državo.

Kimmel se je na račun prve dame pošalil v četrtek v parodiji pred večerjo dopisnikov Bele hiše. »Naša prva dama, Melania, je tukaj. Poglejte Melanio, kako je lepa. Gospa Trump, sijete kot vdova v pričakovanju,« je dejal. Kimmel, ki mu je televizija ABC lani septembra za nekaj časa ukinila oddajo zaradi šal na račun odziva Trumpovih podpornikov na smrt konservativnega aktivista Charliea Kirka, je parodijo pripravil dva dni pred večerjo Združenja dopisnikov Bele hiše, na katero je skušal vdreti oborožen moški. Varnostniki so pomembne udeležence, kot so Trump, njegova soproga in podpredsednik JD Vance, nemudoma odstranili iz dvorane.

Komika je označila za strahopetca

Po domnevnem novem poskusu napada na Donalda Trumpa so konservativni aktivisti ponovno sprožili gonjo proti domnevno neprimernim šalam in izjavam, odzvala pa se je tudi prva dama, ki se v dvoboje z mediji in komiki praviloma ne spušča. »Kimmlov monolog o moji družini ni komedija - njegove besede so jedke in poglabljajo politično bolezen v Ameriki,« je na družbenem omrežju X danes objavila Melania Trump. »Namen njegove sovražne in nasilne retorike je razdeliti našo državo,« je poudarila. Komika je ob tem označila za strahopetca, ki se skriva za ABC, ker ve, da ga bo mreža še naprej ščitila. »Dovolj je dovolj. Čas je, da ABC zavzame stališče. Kolikokrat bo vodstvo ABC še dopuščalo Kimmlovo grozno vedenje na račun naše skupnosti?« je še zapisala prva dama, ki je v nedeljo praznovala 56. rojstni dan.