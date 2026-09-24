Melania Trump o otroštvu v komunistični Sloveniji: »Imela sem zelo lepo otroštvo, čeprav si moral paziti na določene stvari« (VIDEO)

Prva dama ZDA Melania Trump je v pogovoru za Fox News Business povedala, da je odraščala v času komunizma, vendar tega obdobja ne opisuje kot nesrečnega. »Odraščala sem pod komunizmom in pravzaprav mi ničesar ni manjkalo,« je dejala. »Menim, da sem imela zelo lepo otroštvo, starši pa so moji družini omogočili čudovito življenje,« je dodala.

Ko so jo vprašali, kako je bilo odraščati v komunističnem sistemu in ali imajo ljudje iz vzhodne Evrope zaradi teh izkušenj drugačen pogled na svobodo, je odgovorila, da se svojega otroštva spominja kot pozitivnega obdobja. »Kljub temu so obstajale določene stvari, na katere si moral paziti,« je dejala. »Paziti si moral, kaj počneš.«

Pojasnila je, da takrat ni bilo enake svobode, kot jo danes poznajo v ZDA, saj so bili časi drugačni. »Ni bilo tako svobodno kot tukaj v Združenih državah danes. To je bil drugačen čas,« je še povedala Melania Trump in dodala, da je danes drugače.

Jugoslavija je bila federacija pod komunističnim vodstvom, a njen sistem se je razlikoval od sovjetskega, zlasti po Titovem sporu s Stalinom leta 1948. Država je razvila lastno obliko socializma z delavskim samoupravljanjem in ostala zunaj sovjetskega bloka. Slovenija je bila med šestimi jugoslovanskimi republikami gospodarsko najrazvitejša. Po Titovi smrti leta 1980 so se začele krepiti politične in gospodarske napetosti, Slovenija pa je leta 1991 razglasila neodvisnost.

Melania Trump se je pozneje v 90. letih preselila v ZDA, kjer je nadaljevala kariero modela, ameriška državljanka pa je postala leta 2006.

Trump o komunizmu

Njene izjave prihajajo v času, ko Donald Trump izraz »komunizem« pogosto uporablja za napade na demokrate in demokratične socialiste.

»Sami sebe imenujejo demokratični socialisti, v resnici pa so komunisti,« je dejal na strankarski konvenciji ta mesec. V govoru ob dnevu neodvisnosti je Trump dejal: »Komunizem je sistem, ki izgublja, in vedno bo tako.« Dodal je, da se ameriški vojaki niso borili proti komunizmu po svetu samo zato, da bi se ta grožnja zdaj pojavila v Ameriki.

Trump je prav tako izjavil, da se Demokratska stranka »spreminja v komunistično stranko«, nekatere demokrate pa je označil za »zakrknjene komuniste brez vere v Boga«.

Opozoril je tudi, da bi zmaga demokratov lahko privedla do nastanka »komunističnega kluba« v kongresu. Njegove izjave so se deloma nanašale na napredne kandidate, ki so zmagali na strankarskih volitvah leta 2026.

Vendar demokratični socializem in komunizem nista sopomenki, temveč predstavljata različni politični tradiciji.