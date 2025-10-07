Melania Trump vzkliknila nenavaden pozdrav, odgovorilo ji je deset tisoč ljudi (VIDEO)

Internet je teh dni razburkal neobičajen trenutek z vojaške slovesnosti v ZDA. Melania Trump je na proslavi 250. obletnice ameriške mornarice v vojaški bazi Norfolk v Virginiji navdušila množico z enim samim, a odločnim vzklikom: »Huja, mornarica!«

Na dogodku, ki je potekal 5. oktobra, je bilo prisotnih približno 10.000 mornarjev v belih uniformah. Ko je prva dama navdušeno pozdravila z značilnim vojaškim bojnim klicem, je množica odgovorila z enakim vzklikom. Posnetki so se hitro razširili po družbenih omrežjih in sprožili val komentarjev.

Vzklik z dolgo tradicijo

Melaniin »huja« je postal glavna tema spletnih razprav. Mnogi so se vprašali, kaj ta izraz pomeni in ali gre za posebno šifro. Ozadje je preprosto: gre za motivacijski vzklik, ki ga uporabljajo pripadniki ameriške mornarice za izražanje podpore, odobravanja in spodbude. Nastal je med člani specialnih enot kot izraz vztrajnosti in moči, sčasoma pa se je razširil po celotni mornarici.

Splet enoten: videti je kot iz filma

Poleg vzklika je pozornost pritegnil tudi njen videz. Na slovesnost je prišla v rjavi usnjeni bomber jakni, beli srajci, temnih kavbojkah in z aviatorskimi sončnimi očali. Na glavi je nosila belo kapo z napisom »USA«. S svojim videzom je močno spominjala na legendarni film Top Gun, kar so izpostavili številni na družbenih omrežjih.

Dogodek je potekal na letalonosilki USS George H. W. Bush. Pred govoroma predsedniškega para so si udeleženci ogledali še vojaško demonstracijo na palubi.

Prvi par ZDA opazuje pomorsko demonstracijo med obiskom letalonosilke USS George H.W. Bush. FOTO: Saul Loeb Afp

Predsednik Donald Trump je v svojem govoru spregovoril o zgodovinskem pomenu ameriške mornarice in ob tem komentiral tudi trenutno blokado vlade. »Naši pripadniki bodo dobili vsak zadnji cent. Nič vas ni treba skrbeti,« je dejal in požel glasen aplavz.

Melania je zbrane nagovorila z obilico navdušenja. Po začetnem »huja« je izpostavila pomen mornarjev skozi zgodovino: »Generacije mornarjev so ohranjale Ameriko svobodno s svojo prisotnostjo na odprtem morju. Vaša moč, pogum in žrtvovanje nas vse navdihujejo,« je zaključila.