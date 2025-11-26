Melania zadovoljna z jelko, prva dama bo kmalu razkrila tudi letošnjo okrasitev (FOTO)

Medtem ko je ameriški predsednik Donald Trump bržkone premleval vsebino telefonskega pogovora s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom, ki ga je imel tisto dopoldne, njegova ekipa za zunanjo politiko pa si je prizadevala za sklenitev mirovnega sporazuma med Rusijo in Ukrajino, je prva dama Melania Trump v ponedeljek pričakala letošnje uradno božično drevo Bele hiše.

Božično drevesce bo stalo v Modri sobi.

Jelko, visoko pet metrov in pol, so pripeljali iz Korsonove drevesnice v Michiganu. Korsonovi so si čast prislužili z zmago na letošnjem tekmovanju Nacionalnega združenja za božična drevesa. Zmagovalec tega tekmovanja daruje uradno božično drevo Bele hiše od leta 1966. Tudi tokrat so jelko v Belo hišo s konjsko vprego pripeljali trije moški v cilindrih. Častno nalogo vleke najslavnejše ameriške smreke sta prevzela konja pasme clydesdale, Logan in Ben.

»Čudovita je!« je bila z jelko zadovoljna 55-letna Sevničanka, ko si jo je podrobno ogledala z vseh strani. Nič manj dih jemajoča ni bila po mnenju tabloidov prva dama, ki je božično drevce sprejela v belem plašču, temno rdečih rokavicah in salonarjih s podpisom prestižnega oblikovalca Manola Blahnika.

Zrasla je v drevesnici v Michiganu. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters

Praznična jelka bo stala v Modri sobi v prvem nadstropju rezidence predsednika ZDA. Posebnost sobe sta njena ovalna oblika in notranja dekoracija v modrih odtenkih. Soba je namenjena sprejemom in manjšim večerjam, v času predsednika Groverja Clevelanda (predsedoval je med letoma 1885 in 1889) pa se je v njej zgodila celo poroka.

Prihod božičnega drevesa pomeni, da bo Melania kmalu razkrila, kako bo letos okrašena Bela hiša. Leta 2018, v prvem moževem predsedniškem mandatu, je razburila s 40 krvavo rdečimi drevesci v obliki stožca, ki so nekatere spomnili na plašče iz priljubljene televizijske antiutopije Deklina zgodba.