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Melanii in Barronu Trump grozijo s smrtjo: po spletu zakrožil srhljiv videoposnetek

Že prejšnji teden so v Teheranu zahtevali smrt predsednika ZDA.
Grožnje letijo na vso družino predsednika ZDA Donalda Trumpa. Na fotografiji poleg Melanie in Barrona tudi njegova hči Tiffany s sinom. FOTO: Brendan Smialowski/Afp

Grožnje letijo na vso družino predsednika ZDA Donalda Trumpa. Na fotografiji poleg Melanie in Barrona tudi njegova hči Tiffany s sinom. FOTO: Brendan Smialowski/Afp

U.S. President Donald Trump and first lady Melania Trump hold hands as they attend a Fourth of July rally, marking the 250th anniversary of U.S. independence, on the National Mall in Washington, D.C., U.S., July 4, 2026. REUTERS/Evan Vucci

U.S. President Donald Trump and first lady Melania Trump hold hands as they attend a Fourth of July rally, marking the 250th anniversary of U.S. independence, on the National Mall in Washington, D.C., U.S., July 4, 2026. REUTERS/Evan Vucci

Prva dama za neprebojnim steklom častne lože na tekmi svetovnega prvenstva v nogometu FOTO: Evan Vucci/ Reuters

Prva dama za neprebojnim steklom častne lože na tekmi svetovnega prvenstva v nogometu FOTO: Evan Vucci/ Reuters

Prva dama za neprebojnim steklom častne lože na finalu svetovnega prvenstva v nogometu FOTO: Evan Vucci/Reuters

Prva dama za neprebojnim steklom častne lože na finalu svetovnega prvenstva v nogometu FOTO: Evan Vucci/Reuters

Grožnje letijo na vso družino predsednika ZDA Donalda Trumpa. Na fotografiji poleg Melanie in Barrona tudi njegova hči Tiffany s sinom. FOTO: Brendan Smialowski/Afp
U.S. President Donald Trump and first lady Melania Trump hold hands as they attend a Fourth of July rally, marking the 250th anniversary of U.S. independence, on the National Mall in Washington, D.C., U.S., July 4, 2026. REUTERS/Evan Vucci
Prva dama za neprebojnim steklom častne lože na tekmi svetovnega prvenstva v nogometu FOTO: Evan Vucci/ Reuters
Prva dama za neprebojnim steklom častne lože na finalu svetovnega prvenstva v nogometu FOTO: Evan Vucci/Reuters
STA, G. S.
 29. 7. 2026 | 09:51
1:52
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Na spletu se je pojavil videoposnetek iz Irana, ki spodbuja privržence režima, naj umorijo ženo predsednika ZDA Donalda Trumpa Melanio in njunega sina Barrona. Najnovejše grožnje sledijo plakatom, ki so prejšnji teden preplavili Teheran z zahtevami po Trumpovi usmrtitvi.

Prva dama za neprebojnim steklom častne lože na tekmi svetovnega prvenstva v nogometu FOTO: Evan Vucci/ Reuters
Prva dama za neprebojnim steklom častne lože na tekmi svetovnega prvenstva v nogometu FOTO: Evan Vucci/ Reuters

Videoposnetek z naslovom Kako ubiti Melanio Trump prikazuje posnetke prve dame v avtomobilski koloni in na nekaterih lokacijah v New Yorku, pri čemer so navedene nekatere modne trgovine, v katerih nakupuje. Na posnetku navajajo, da bi bili ti nakupovalni izleti »primerni za operacije svetovnih borcev za svobodo«. Na posnetku so tudi napotki, kako z živčnim strupom zastrupiti oblačila, ki bi jih prva dama morda kupila. Na koncu pa izrečejo tudi grožnjo Barronu Trumpu. »To je šele začetek. Barron Trump, počakaj na nas,« vsebino videa navaja New York Post. Tako prva dama kot Barron že imata stalno zaščito tajne službe.

Prva dama za neprebojnim steklom častne lože na finalu svetovnega prvenstva v nogometu FOTO: Evan Vucci/Reuters
Prva dama za neprebojnim steklom častne lože na finalu svetovnega prvenstva v nogometu FOTO: Evan Vucci/Reuters

Že prejšnji teden so se po Teheranu pojavili plakati z napisom Kri za kri, ki so zahtevali smrt predsednika Trumpa in njegove družine, vključno z Melanio in vsemi njegovimi otroki: Donaldom mlajšim, Ivanko, Ericom, Tiffany in Barronom. Melania Trump ta mesec ni imela veliko javnih dogodkov. Ni se udeležila petkovega večernega sprejema Združenja novinarjev Bele hiše. Vir je za New York Post povedal, da ji časovnica ni ustrezala. Tudi predsednik Trump se je večkrat soočal z grožnjami iz Irana, še zlasti potem ko so ameriške in izraelske sile ubile iranskega vrhovnega voditelja Alija Hameneija.

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