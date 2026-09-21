Meloni napovedala omejitev števila tujih učencev v razredih in prepoved burk ter nikabov

Giorgia Meloni je ukrep napovedala na dogodku Fenix, ki ga organizira mladinsko krilo njene stranke Bratje Italije. Po njenih besedah naj bi predlog kmalu prišel na dnevni red sveta ministrov. Premierka je dejala, da italijanski otroci v razredih ne smejo imeti občutka, da so postali manjšina, ter poudarila, da mora šola po njenem mnenju omogočati učinkovitejše vključevanje otrok priseljencev.

Kolikšna bo meja, še ni znano

Meloni ni točno napovedala, koliko tujih učencev bo po novem lahko največ v enem razredu. V Italiji sicer že obstaja ministrska usmeritev, po kateri naj bi delež učencev brez italijanskega državljanstva praviloma ne presegel 30 odstotkov, vendar ravnatelji opozarjajo, da ta meja v praksi marsikje ni izvedljiva. Predsednik združenja italijanskih ravnateljev Antonello Giannelli je opozoril, da morajo zlasti vrtci in osnovne šole sprejemati otroke iz svojega okoliša. Če je v posamezni soseski veliko priseljenskih družin, je zato težko določiti strogo kvoto, ne da bi otroke pošiljali v bolj oddaljene šole. V Italiji je trenutno približno 11,6 odstotka vseh učencev brez italijanskega državljanstva.

Drugi del napovedanega ukrepa se nanaša na oblačila, ki zakrivajo obraz. Vlada želi v šolah prepovedati burke in nikabe. Meloni je dejala, da se v šolo hodi z odkritim obrazom in da po njenem mnenju nobena tradicija ne more upravičiti tega, da mora mlada ženska skrivati obraz. Napoved se ujema s predlogi, ki so jih v zadnjih mesecih že zagovarjali Bratje Italije in Liga. Vlada ukrep predstavlja kot vprašanje vključevanja, enakosti spolov in laičnosti države.

Starši bi se morali naučiti italijansko

Predviden je še tretji ukrep. Starši tujih učencev, ki imajo resne težave pri vključevanju v šolo, bi se morali naučiti italijanskega jezika. Meloni meni, da je znanje jezika nujen pogoj za vključevanje družin v družbo in za sodelovanje s šolami. Podrobnosti o tem, kako bi se obveznost izvajala, kakšni bi bili roki in ali bi bile predvidene sankcije, za zdaj niso znane.

Predlog je že povzročil politični spor. Stranke leve sredine, med njimi Demokratska stranka, Zavezništvo zelenih in levice ter +Europa, so premierki očitale, da pred volitvami zaostruje retoriko glede priseljevanja. Vlada te očitke zavrača. Minister za izobraževanje Giuseppe Valditara trdi, da želi vlada preprečiti nastajanje razredov, v katerih bi bili skoraj izključno učenci tujega porekla, in meni, da je večja porazdelitev učencev boljša za vključevanje.