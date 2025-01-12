  • Delo d.o.o.
KONTROVERZNI BUDIST

Menih žalil islam, zdaj je obsojen na zaporno kazen?!

Poleg zaporne kazni je bil Gnanasara kaznovan tudi z globo v višini 1.500 šrilanških rupij (približno 5 evrov). Neplačilo globe bi pomenilo dodatni mesec zapora.
Simbolična fotografija. FOTO: Chalinee Thirasupa Reuters
Simbolična fotografija. FOTO: Chalinee Thirasupa Reuters
N. P.
 12. 1. 2025 | 18:06
2:46
A+A-

Galagodaatte Gnanasara, vplivni in kontroverzni budistični menih iz Šrilanke, tesno povezan z nekdanjim predsednikom Gotabayo Rajapaksajem, je bil obsojen na devet mesecev zapora zaradi žalitev islama in spodbujanja verskega sovraštva.

To je že drugič, da je bil Gnanasara, sicer že večkrat obtožen sovražnih dejanj in nasilja proti muslimanom, obsojen na zaporno kazen.

Sodba za dogodke iz leta 2016

Obtožbe izvirajo iz njegovega nastopa na novinarski konferenci leta 2016, kjer je izrekel več žaljivih izjav na račun islama. Sodišče v Kolombu je v četrtek poudarilo, da ustava Šrilanke vsem državljanom, ne glede na veroizpoved, zagotavlja svobodo veroizpovedi.

Poleg zaporne kazni je bil Gnanasara kaznovan tudi z globo v višini 1.500 šrilanških rupij (približno 5 evrov). Neplačilo globe bi pomenilo dodatni mesec zapora.

Menih se je na sodbo pritožil, vendar je sodišče zavrnilo zahtevo njegovih odvetnikov za izpustitev na prostost, dokler se pritožba ne obravnava.

Nacionalistični vodja

Gnanasara, vodja nacionalistične skupine sinhalskih budistov, ima dolgo zgodovino kontroverznih dejanj. Leta 2018 je bil obsojen na šest let zapora zaradi nespoštovanja sodišča in ustrahovanja žene političnega karikaturista, ki je izginil. Kljub temu je po devetih mesecih prestajanja kazni prejel predsedniško pomilostitev.

Nekdanji predsednik Gotabaya Rajapaksaj. FOTO: Pool Reuters
Nekdanji predsednik Gotabaya Rajapaksaj. FOTO: Pool Reuters

Med predsedovanjem Rajapaksaje je bil menih imenovan za vodjo predsedniške skupine za pravne reforme, namenjene zaščiti verske harmonije. Po predsednikovem odstopu in begu iz države leta 2022 zaradi množičnih protestov pa je bil Gnanasara ponovno obsojen zaradi sovražnega govora proti muslimanski manjšini. Lani je bil na podlagi pritožbe izpuščen na prostost, čeprav je bil sprva obsojen na štiri leta zapora.

Menihom sodijo redko

Šrilanka redko sodi budističnim menihom, zaradi česar je Gnanasarova obsodba še posebej nenavadna. Ta sodba je pomemben signal za zaščito verske enakopravnosti v državi, kjer verske napetosti pogosto igrajo ključno vlogo v političnih in družbenih vprašanjih.

