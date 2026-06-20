Merjasca želijo iztrebiti: na Hrvaškem so potrdili nove primere afriške prašičje kuge

Na Hrvaškem so v Osječko-baranjski in Virovitičko-podravski županiji potrdili nove primere afriške prašičje kuge. Slovenska uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) slovenske rejce poziva k doslednemu spoštovanju biovarnostnih ukrepov, vse, ki potujejo na Hrvaško, pa k veliki previdnosti. V Osječko-baranjski županiji so bolezen potrdili v dveh manjših obratih, enem z enim prašičem in enem s tremi prašiči. Okrog okuženih obratov so takoj vzpostavili območje z omejitvami in izvedli ukrepe. Bolezen so potrdili tudi pri divjem prašiču v Virovitičko-podravski županiji. »Vsi primeri so znotraj območja, kjer že veljajo ukrepi zaradi afriške prašičje kuge,« so sporočili iz UVHVVR.

Ena največjih groženj

Razlog za izbruhe bolezni je po navedbah uprave neupoštevanje biovarnostnih ukrepov rejcev domačih prašičev, ki so odšli na lov divjih prašičev. Zaradi razširjenosti afriške prašičje kuge v soseščini UVHVVR poziva rejce prašičev k doslednemu izvajanju biovarnostnih ukrepov za zmanjšanje tveganja za vnos bolezni v rejo.

Kot so spomnili, so ključni ukrepi dosledna uporaba zaščitne obleke in obutve pri delu z živalmi ter razkuževanje rok opreme in obutve, omejevanje dostopa nepooblaščenim osebam do rej, postavitev razkuževalnih barier pred vhodom v hleve, preprečevanje stika med domačimi in divjimi prašiči ter nakup živali iz preverjenih rej in izolacija nove živali pred vključitvijo v čredo. V primeru suma na afriško prašičjo kugo (nenaden pogin živali, povišana telesna temperatura, rdečina po koži, zmanjšan apetit, bruhanje, driska in podobno) naj rejci nemudoma obvestijo svojega veterinarja.

Hrvati so bolezen potrdili v dveh manjših obratih. FOTO: Kacper Pempel/Reuters

Lovci naj pri izvajanju lova upoštevajo biovarnostne ukrepe in se izogibajo lovu v državah, zlasti na Hrvaškem in v Italiji, kjer je afriška prašičja kuga razširjena. Prav tako UVHVVR poziva vse, ki se vračajo iz Hrvaške, da s seboj ne prinašajo izdelkov in surovin, ki izvirajo iz prašičev, saj to predstavlja visoko tveganje za vnos bolezni. Ostankov hrane, prinesenih s teh območij, ne odlagajte v naravo, temveč v pokrite zabojnike.Afriška prašičja kuga ostaja ena največjih groženj evropski prašičereji, saj povzroča ogromno gospodarsko škodo, so izpostavili.

Divji prašič je velikanski rezervoar bolezni afriške prašičereje, ki se širi in ogroža obstoj prašičereje.

Drastični odstrel

Hrvaška kmetijska zbornica (HKZ) meni, da je za nastalo situacijo kriva prekomerna populacija divjih prašičev, ki povzroča nesprejemljivo in neobvladljivo veliko škodo na pridelkih, rešitev pa vidijo v »drastičnem odstrelu divjih prašičev in strožjem nadzoru števila divjadi«.Pravijo namreč, da je škoda že tako velika, da bi se morala tudi hrvaška vojska vključiti v reševanje tega problema, s čimer bi preprečili nadaljnje širjenje afriške prašičje kuge. Zavzemajo se tudi za legalizacijo lovskih pasti na kmetijskih zemljiščih.

Hrvaško združenje prašičerejcev poziva celo k sprejetju odloka, s katerim bi »do biološkega minimuma« odlovili divjega prašiča, ki ob vsej škodi, ki jo povzroča, predstavlja tudi »velikanski rezervoar bolezni afriške prašičereje, ki se širi in vse bolj ogroža obstoj prašičereje na Hrvaškem«.»Prišli smo do zidu. Naša dolžnost je, da javnosti in oblastem povemo resnico, ta pa je, da hrvaški kmet ne more več pridelovati hrane na svoji zemlji. Kmetje zelo dobro razumemo ekologijo in varstvo narave in moramo prav zato potegniti jasno mejo in izraziti stališče, da varstvo prostoživečih živali ne more in nikoli ne sme biti pomembnejše od pridelave hrane za hrvaški narod. Pridelava hrane je za to državo vprašanje nacionalne varnosti,« je dejal predsednik HKZ Željko Mihelić.