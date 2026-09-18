Mesta je skoraj nemogoče zapustiti, denar je brez vrednosti, ljudje stradajo: »Vrnite se in umrite«

»Ulice so minirane, hiše bombardirane, droni pa neprestano brnijo po zraku, medtem ko se okupatorji igrajo človeški safari,« je del besedila, objavljenega v Bildu, ki opisuje vsakdan v Oleških. V mestu se je po najnovejših ocenah število prebivalcev s približno 24.000 pred rusko invazijo zmanjšalo na vsega od dva do štiri tisoč. Oleški so od začetka invazije na Ukrajino pod rusko okupacijo, danes pa se mesto spopada z izjemno hudo humanitarno krizo. Mesto na jugu Ukrajine, ki leži ob reki Dneper v Hersonski oblasti, je praktično odrezano od preostalega sveta. Po navedbah ukrajinskih virov je bila zadnja dostava hrane 26. maja, od takrat pa so se razmere še dodatno poslabšale.

»Ljudje si obupano prizadevajo preživeti, preostali prebivalci pa kradejo drug drugemu. Menjava blaga je nadomestila denar, ko ljudje umrejo, pa jih pogosto pustijo ležati tam, kjer so padli. Poskusi zapustiti mesto se končajo s smrtjo ali pa Rusi obupane ljudi prisilijo, da se vrnejo. 'Vrnite se in umrite tam,' naj bi jim govorili, poroča Bild. Ukrajinske oblasti in mednarodne organizacije si že več mesecev intenzivno prizadevajo doseči dogovor o evakuaciji prebivalstva, vendar Rusi vsaj za zdaj vztrajno zavračajo vzpostavitev humanitarnega koridorja in prekinitev ognja.

Oleški so imeli pred invazijo dobro razvito infrastrukturo in so bili priljubljena turistična destinacija. Po uničenju jezu Kahovka na jugu Ukrajine leta 2023 je bilo mesto poplavljeno, nato pa še bombardirano. Danes ga je skoraj nemogoče zapustiti. Ruska vojska je minirala samo mesto in vse dostopne ceste. Antonivski most so Rusi razstrelili novembra 2022 med umikom z desnega na levi breg reke Dneper. Most je nekoč povezoval Oleške z regionalnim središčem Hersonom, je že konec maja poročal Deutsche Welle.

»Ljudje komaj preživijo, nimajo ne elektrike ne vode. Zdravil skorajda ne dostavljajo, hrana pa pride le redko. Tudi ko jo dostavijo, ljudje stojijo v dolgih vrstah, da bi lahko kupili vsaj nekaj, čeprav skoraj nimajo denarja. Mine, postavljene ob cesti, eksplodirajo, ko mimo pelje kolesar ali gre pešec. Tako je umrlo veliko ljudi,« je maja za Deutsche Welle povedala Natalija, ki je leto in pol živela pod rusko okupacijo, Oleške pa je zapustila po razstrelitvi jezu Kahovka.