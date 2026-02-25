  • Delo d.o.o.
ŠKANDAL

Mestna svetnica ujeta v sramotnem izpadu: »Pi**a ti materina neotesana. Ta še nikoli ni je**l« (VIDEO)

To naj bi se zgodilo med razpravo o vzdrževanju dvorišč mestnih vrtcev in osnovnih šol.
Dina Dogan. FOTO: Goran Stanzl/pixsell
Dina Dogan. FOTO: Goran Stanzl/pixsell
M. U.
 25. 2. 2026 | 16:28
 25. 2. 2026 | 16:35
1:58
A+A-

Neodvisno svetnico Dino Dogan so ujeli pri psovanju med sejo Mestne skupščine mesta Zagreba, navajajo hrvaški mediji. To naj bi se zgodilo na seji, ki je potekala 29. januarja, in sicer med razpravo o vzdrževanju dvorišč mestnih vrtcev in osnovnih šol.

»Pi*ka ti materina neotesana. Ta še nikoli ni je*al, pa tudi ne bo,« je dejala Dogan, očitno nevedoč, da je vse ujel mikrofon.

Posnetek je skoraj mesec dni po seji objavil svetnik iz stranke Možemo! Matko Dujmović, ki trdi, da so bile psovke namenjene njemu.

»Dina se nima za kaj opravičevati, ta izliv je bil iskren in iz srca, meni osebno tudi simpatičen, ker kaže, kako zelo jo moj angažma pri temi Holdinga vznemirja in spravlja s tira,« je zapisal na Instagramu, v kateri je priložil tudi posnetek dogodka.

Prišel je odgovor mestne svetnice

Na vse skupaj se je po objavi posnetka odzvala tudi Dina Dogan, ki je poudarila, da sporne besede niso bile izrečene med razpravo, temveč med zasebnim pogovorom za klopjo. Prav tako trdi, da njen komentar ni bil namenjen Dujmoviću.

»Mikrofoni so bili izklopljeni. Takšen spin z namenom diskreditacije se še nikoli prej ni zgodil. Kam bi prišli, če bi zasebne pogovore nosili ven? Ne pride mi na misel. Primer sem prijavila policiji. In ja, to ni bilo včeraj, temveč neka stara razprava,« je sporočila. Prav tako je spomnila, da jo je poleti 2022 svetnik stranke Možemo! Teodor Celakoski »poslal v tri PM«, kar je povzročilo kaos na seji.

