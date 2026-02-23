Meteorologi objavili napovedi: nad Evropo močna toplotna kupola

Zimsko obdobje z obilnim snegom se po vsej Evropi hitro končuje. Po skoraj mesecu dni zaporednih atlantskih ciklonov in velikih poplav na Iberskem polotoku in v Sredozemlju se celina obrača proti pomladnim temperaturam. Močna toplotna kupola naj bi se v zadnjem tednu februarja razširila nad osrednji del Evrope in prinesla temperature občutno nad povprečjem, ki bodo v številnih krajih dosegle 20 stopinj Celzija, piše Severe Weather Europe.

Kaj je toplotna kupola?

Pomembni vročinski valovi in rekordne temperature, ki so jih v preteklosti zabeležili v Evropi, ZDA in Kanadi, so bili pogosto povezani s pojavom toplotne kupole. Ta je značilna predvsem za poletne vremenske vzorce, lahko pa se pojavi tudi pozimi. Gre za pojav, ko se pod vplivom grebena v višjih plasteh ozračja razvije zelo topla zračna masa. Tak sistem, znan tudi kot blokirajoči anticiklon, prinaša stabilno in izrazito toplo vreme. Deluje kot pokrov na loncu – topel zrak zadrži pri tleh, kjer se dodatno segreva.

FOTO: Severe Weather Europe

Oblikuje se omega blok

Ta teden se sinoptična slika nad Evropo spreminja. Krepi se območje visokega zračnega tlaka, ki se s Sredozemlja pomika proti severu in potiska vpliv polarnega curka. Do sredine tedna se bo vzpostavil klasičen vzorec tako imenovanega omega bloka, ki bo nad večjim delom Evrope zagotovil stabilno in toplo vreme.

FOTO: Arso

Toplotna kupola naj bi do srede dvignila temperature v nižjih plasteh ozračja za 12 do 15 stopinj nad povprečjem. Največja odstopanja pričakujejo nad Francijo, Nemčijo in osrednjo Evropo, proti koncu tedna pa se bo toplota širila tudi proti vzhodu in severu.

V Franciji napovedujejo do 20 stopinj, na jugu Španije in Portugalske celo do 25. Pomladno toplo bo tudi v Nemčiji, Avstriji, na Češkem in v Sloveniji, kjer lahko v nižinah pričakujemo od 14 do 18 stopinj. Zaradi otoplitve se bo v Alpah pospešeno talil sneg, kar lahko povzroči lokalne poplave.

FOTO: Arso

Kaj pa Slovenija?

Zadnji teden meteorološke zime bo, kot kaže, prinesel precej več sonca in nadpovprečno visoke temperature za ta čas. Nad južno Evropo se krepi območje visokega zračnega tlaka, ki bo nad našimi kraji vztrajalo še vsaj do konca tedna, zato večjih vremenskih sprememb ne pričakujemo.

Od srede naprej nas čakajo sončni in topli dnevi, z jutranjo meglo po nižinah. Ob takšnem vremenu bo temperaturna razlika med jutrom in popoldnevom velika – jutranje temperature bodo okoli 0 stopinj, najvišje dnevne pa med 15 in 19 stopinjami. Najtopleje bo predvidoma v osrednji in jugovzhodni Sloveniji, nekoliko hladneje pa na Primorskem, kjer bo zaradi vpliva hladnega morja več megle in nizke oblačnosti.

Po napovedih bi se bolj dinamično vreme lahko vrnilo v začetku marca, do takrat pa nas čaka nekaj dni skoraj pomladnega vzdušja.