  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POMLADNI VZDUŠJE

Meteorologi objavili napovedi: nad Evropo močna toplotna kupola

Zadnji teden meteorološke zime bo, kot kaže, prinesel precej več sonca in nadpovprečno visoke temperature za ta čas.
FOTO: Severe Weather Europe

FOTO: Severe Weather Europe

FOTO: Blaž Samec, Delo

FOTO: Blaž Samec, Delo

FOTO: Arso

FOTO: Arso

FOTO: Arso

FOTO: Arso

FOTO: Severe Weather Europe

FOTO: Severe Weather Europe

FOTO: Severe Weather Europe
FOTO: Blaž Samec, Delo
FOTO: Arso
FOTO: Arso
FOTO: Severe Weather Europe
N. Č.
 23. 2. 2026 | 14:12
3:11
A+A-

Zimsko obdobje z obilnim snegom se po vsej Evropi hitro končuje. Po skoraj mesecu dni zaporednih atlantskih ciklonov in velikih poplav na Iberskem polotoku in v Sredozemlju se celina obrača proti pomladnim temperaturam. Močna toplotna kupola naj bi se v zadnjem tednu februarja razširila nad osrednji del Evrope in prinesla temperature občutno nad povprečjem, ki bodo v številnih krajih dosegle 20 stopinj Celzija, piše Severe Weather Europe.

Kaj je toplotna kupola?

Pomembni vročinski valovi in rekordne temperature, ki so jih v preteklosti zabeležili v Evropi, ZDA in Kanadi, so bili pogosto povezani s pojavom toplotne kupole. Ta je značilna predvsem za poletne vremenske vzorce, lahko pa se pojavi tudi pozimi. Gre za pojav, ko se pod vplivom grebena v višjih plasteh ozračja razvije zelo topla zračna masa. Tak sistem, znan tudi kot blokirajoči anticiklon, prinaša stabilno in izrazito toplo vreme. Deluje kot pokrov na loncu – topel zrak zadrži pri tleh, kjer se dodatno segreva.

FOTO: Severe Weather Europe
FOTO: Severe Weather Europe

Oblikuje se omega blok

Ta teden se sinoptična slika nad Evropo spreminja. Krepi se območje visokega zračnega tlaka, ki se s Sredozemlja pomika proti severu in potiska vpliv polarnega curka. Do sredine tedna se bo vzpostavil klasičen vzorec tako imenovanega omega bloka, ki bo nad večjim delom Evrope zagotovil stabilno in toplo vreme.

FOTO: Arso
FOTO: Arso

Toplotna kupola naj bi do srede dvignila temperature v nižjih plasteh ozračja za 12 do 15 stopinj nad povprečjem. Največja odstopanja pričakujejo nad Francijo, Nemčijo in osrednjo Evropo, proti koncu tedna pa se bo toplota širila tudi proti vzhodu in severu.

V Franciji napovedujejo do 20 stopinj, na jugu Španije in Portugalske celo do 25. Pomladno toplo bo tudi v Nemčiji, Avstriji, na Češkem in v Sloveniji, kjer lahko v nižinah pričakujemo od 14 do 18 stopinj. Zaradi otoplitve se bo v Alpah pospešeno talil sneg, kar lahko povzroči lokalne poplave.

FOTO: Arso
FOTO: Arso

Kaj pa Slovenija?

Zadnji teden meteorološke zime bo, kot kaže, prinesel precej več sonca in nadpovprečno visoke temperature za ta čas. Nad južno Evropo se krepi območje visokega zračnega tlaka, ki bo nad našimi kraji vztrajalo še vsaj do konca tedna, zato večjih vremenskih sprememb ne pričakujemo.

Od srede naprej nas čakajo sončni in topli dnevi, z jutranjo meglo po nižinah. Ob takšnem vremenu bo temperaturna razlika med jutrom in popoldnevom velika – jutranje temperature bodo okoli 0 stopinj, najvišje dnevne pa med 15 in 19 stopinjami. Najtopleje bo predvidoma v osrednji in jugovzhodni Sloveniji, nekoliko hladneje pa na Primorskem, kjer bo zaradi vpliva hladnega morja več megle in nizke oblačnosti.

Po napovedih bi se bolj dinamično vreme lahko vrnilo v začetku marca, do takrat pa nas čaka nekaj dni skoraj pomladnega vzdušja.

Več iz teme

vremeEvropatoplotna kupolaArsovremenska napovedpomlad
ZADNJE NOVICE
15:15
Bulvar  |  Glasba in film
NAŠA KRI

Nov slovenski film v kinematografih odpre zamolčane zgodbe konca vojne (FOTO)

Exodus 1945: Naša kri je posnet po resničnih dogodkih. Prikazuje posledice polarizacije družbe in običajne ljudi, žrtve vojne vihre.
23. 2. 2026 | 15:15
15:11
Bulvar  |  Glasba in film
KONCERT

Tony Cetinski v Ljubljani

Od prvega albuma Samo srce ne laže, ki je izšel konec osemdesetih let, je izdal več kot dvajset albumov, kompilacij in koncertnih izdaj.
23. 2. 2026 | 15:11
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
TVEGANJE

Banane niso vedno dobre: ta zmota vas lahko stane zdravja

Nasveti, da za energijo ali proti krčem uživajte več banan, zlasti za kronične bolnike, niso brez tveganja.
23. 2. 2026 | 15:00
14:25
Bulvar  |  Suzy
VSESTRANSKA

Zagnana Monika Avsenik: vrača se h koreninam (Suzy)

Monika ostaja izjemno aktivna tudi na drugih glasbenih področjih.
23. 2. 2026 | 14:25
14:12
Novice  |  Svet
POMLADNI VZDUŠJE

Meteorologi objavili napovedi: nad Evropo močna toplotna kupola

Zadnji teden meteorološke zime bo, kot kaže, prinesel precej več sonca in nadpovprečno visoke temperature za ta čas.
23. 2. 2026 | 14:12
14:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU NOVO MESTO

Sredi dneva: odklonil alkotest, ogrožal otroke in ostal brez avta

Kršitelju zasegli avtomobil.
23. 2. 2026 | 14:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 08:51
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNI TELEFON

Prepustite se njeni blazinasti obliki in posebni luneti

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
18. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 08:51
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PAMETNI TELEFON

Prepustite se njeni blazinasti obliki in posebni luneti

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
18. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 09:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
Promo
Novice  |  Slovenija
HITRI KREDIT

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
17. 2. 2026 | 13:59
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki