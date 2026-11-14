Microsoft odpravil težavo, ki je v petek ohromila svet, škoda bo milijardna

Microsoft je danes zjutraj sporočil, da so bile storitve v aplikacijah Teams, Outlook, Copilot in drugih v celoti obnovljene, kar pomeni konec globalnega izpada, ki je več kot 24 ur motil spletno komunikacijo tako posameznikov po svetu kot tudi komunikacijo v ključni infrastrukturi, podjetjih in vladah. »Odpravili smo težave in obnovili storitve vsem prizadetim uporabnikom in regijam,« so sporočili z Microsofta.

Kot je znano, je v petek izpad storitev povzročil težave milijonom porabnikom po vsem svetu, ki niso mogli pošiljati ali prejemati elektronske pošte, dostopati do Microsoftovega orodja za umetno inteligenco Copilot ali se pridružiti vnaprej načrtovanim sestankom prek aplikacije Teams. Prizadete so bile tudi storitve za skupno rabo dokumentov, upravljanje poslovnih podatkov in varnost e-pošte.

Vpliv je bilo čutiti po vsem svetu. V Združenih državah Amerike so nekatere mestne oblasti prosile državljane, naj z njimi v stik stopijo po telefonu, ker njihove spletne storitve niso delovale, enako je bilo v Sloveniji. Na občini Šoštanj so denimo občane pozvali, da »v kolikor so na Občino Šoštanj ali katerega od zaposlenih naslovili kakšno pošto, preverijo še telefonsko, ali so ta dokument tudi prejeli«. Tudi Zdravstveni dom Medvode je objavil obvestilo, da zaradi izpada Microsoftovih storitev ne morejo dostopati do spletnih obrazcev, ki so jih poslali pacienti. »Zaradi težav na strani Microsofta nimamo dostopa do poslanih spletnih obrazcev in z naše strani ne boste prejeli odgovora,« so zapisali. Pacientom zato svetujejo, naj za komunikacijo z zdravstvenim domom uporabijo telefon, v nujnih primerih pa naj se oglasijo osebno.

V Združenem kraljestvu so imeli nekateri državljani težave s pridobivanjem receptov za zdravila, več policijskih oddelkov pa je državljane pozvalo, naj kazniva dejanja in druge incidente prijavijo po telefonu namesto prek spletnih strani. V Hongkongu je izpad bančnim uslužbencem otežil delo, medtem ko so morali japonski vladni uslužbenci izdelovati papirnate kopije dokumentov. Prizadeta so bila tudi sodišča na Filipinih, nekateri železniški sistemi ter šole, sodišča in vladni oddelki v Avstraliji.

Po oceni ameriškega inštituta Anderson Economic Group bi lahko izpad povzročil skoraj sedem milijard dolarjev (6,3 milijarde evrov) gospodarske izgube zaradi zmanjšane produktivnosti.